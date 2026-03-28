Známa slovenská banka mení CENNÍK! Niektoré poplatky výrazne ZDRAŽEJÚ, TIETO skupiny klientov budú mať zľavy

BRATISLAVA - Tatra banka už o pár dní zmení výšku poplatkov pre fyzické osoby. Kým niektoré služby výrazne zdražejú, iné banka ruší alebo naopak zlacňuje. Zmeny sa dotknú prakticky všetkých oblastí – od hotovostných operácií cez platobné karty až po úvery, depozitné služby či Program odmeňovania. Účinnosť nadobudnú 31. marca 2026.
Zmeny, ktoré pocítia klienti Tatra banky, podrobne popísal portál Finančný kompas. Najvýraznejšie zdraženie sa dotkne tých, ktorí využívajú pobočky na prácu s hotovosťou. Výber hotovosti na pobočke sa zvýši zo šiestich na desať eur a rovnako desať eur bude stáť aj vklad hotovosti treťou osobou, ktorý doteraz stál šesť eur.
Zdražie aj spracovanie mincí či rozmieňanie bankoviek – minimálny poplatok stúpne zo šiestich na desať eur. Banka zdôvodňuje tieto zmeny rastúcimi nákladmi na manipuláciu s hotovosťou a klientom odporúča presunúť sa do digitálneho prostredia alebo využívať bankomaty. V rámci Účtu pre modrú planétu zostávajú výbery z bankomatov Tatra banky a skupiny RBI neobmedzené a raz mesačne je bezplatný aj výber z bankomatu inej banky.
Zmeny sa dotknú aj depozitných produktov. Tatra banka ruší služby vinkulácie bez výplaty aj vinkulácie s výplatou pri prevode nehnuteľnosti v pobočke. Naopak, klienti s Účtom pre modrú planétu budú môcť po novom vkladať hotovosť v cudzej mene na pobočke bez obmedzenia a bez poplatku.
Zdražejú poplatky za platobné karty
Výrazné úpravy prichádzajú aj pri platobných kartách. Zdražujú sa poplatky za štandardné aj zlaté karty, pričom nárast sa týka hlavných aj dodatkových kariet.
Zníženie poplatkov a zľavy
Nie všetky zmeny sú však o zdražovaní. Pri hypotékach Tatra banka znižuje poplatok za doručenie návrhu na vklad záložného práva na kataster z tridsiatich na dvadsať eur. Službu prezentuje pod názvom „Kataster vybavíme za vás“. Naopak, prenájom bezpečnostných schránok a príplatky za vyššiu hodnotu uložených predmetov budú drahšie, čo banka vysvetľuje rastúcimi nákladmi na bezpečnosť a prevádzku.
Najrozsiahlejšie zmeny sa týkajú Programu odmeňovania TB. Po novom sa medzi hodnotené kategórie započítajú aj vklady v Tatra banke vo výške aspoň 20‑tisíc eur, čo umožní klientom získať zľavu z poplatku za vedenie účtu aj vďaka vyšším zostatkom. Do programu pribúda aj investičná platforma InvestQ – nákup cenných papierov cez túto službu môže priniesť ďalšie zľavy. Zjednodušuje sa aj hodnotenie poistných produktov, ktoré budú po novom rozdelené len na životné a neživotné poistenie.
Banka zavádza aj nové zľavy pre vybrané skupiny klientov. Seniori od 65 rokov získajú automatickú zľavu štyri eurá z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétu, takže mesačne nezaplatia viac ako tri eurá. Pri splnení podmienok programu môžu mať účet aj bez poplatku. Mení sa aj veková hranica pre mladých – zvýhodnený účet za tri eurá mesačne bude dostupný pre klientov od 20 do 26 rokov.
Klienti, ktoré so zmenami nesúhlasia, môžu zrušiť účet bez poplatku do 31. marca 2026. V opačnom prípade začnú nové podmienky platiť automaticky.