Karta sa doslova obrátila: Banky preferujú platby mobilom, inak budete musieť platiť, nadišiel koniec éry

BRATISLAVA - Nová digitálna éra už neklope na dvere, ale je priamo tu. Prichádza s ňou aj nepríjemné jarmo pre ľudí, ktorí sa odmietajú prispôsobovať novým štandardom, a práve tí budú musieť platiť alebo sa zariadiť inak. Reč je o konci fyzických platobných kariet tak, ako ich poznáme teraz. Ak budete chcieť plastovú kartu, po novom to už bude luxus, za ktorý si budete musieť priplatiť, a to u čoraz väčšieho počtu bánk.
Téme sa venovala verejnoprávna STVR. Prichádza nová kapitola vo fungovaní platobných transferov a fyzické plastové karty sa dostávajú mimo hry. Reč je o virtuálnych, digitálnych kartách, ktoré banky preferujú, aby ste mali v mobile. Správanie veľkých hráčov sa v závislosti od vývoja technológie mení a niektorí si dokonca budú pýtať poplatky, ak odmietnete digitálnu cestu.
Kritici vymenovali body, s ktorými sú nespokojní pri prechode na digitál
Treba povedať, že ešte nie všetky banky na Slovensku si zvolili cestu spoplatnenia vydávania fyzických kariet, no už veľkí a známi hráči oznámili nový cenník, na ktorí sa už aj vo veľkom šomralo. Nespokojní sú hlavne seniori, ktorí sa nechcú učiť a prispôsobovať novému systému platenia. Nechýbajú však aj iné vekové skupiny ľudí, ktorí kritizujú napríklad aj to, že ku vlastnej karte sa nemusíte ani dostať, ak sa vám napríklad mobilný telefón vybije. Tie v dnešných dňoch spravidla vydržia deň, maximálne dva dni aktívneho používania.
Druhou záležitosťou je aj výber hotovosti, ktorá sa dá fyzickou kartou vyberať vo všetkých doterajších typoch bankomatov. S digitálnymi kartami to nie je až taká samozrejmosť, hlavne v odľahlejších obciach.
Vydávanie fyzických kariet sa znižuje, dôchodcovia dostanú výnimku
Banky kritiku vnímajú a v niektorých prípadoch sa udeľuje veková výnimka. "Znižovanie počtu vydaných debetných kariet alebo zvyšovanie poplatkov za držbu takejto fyzickej karty je prirodzený prejav toho, ako sa banky snažia digitálne pokročiť. Zároveň je tam výnimka pre starších ľudí ako 62 rokov, ktorí budú mať takýto poplatok odpustený. Je to úplne bežné vo svete, že k účtu vo svojej banke nemáte fyzickú kartu," povedal pre verejnoprávne médium výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.
Spomaľte trošičku, reaguje šéf jednoty dôchodcov
Dôvod, prečo sa takto zatvára kohútik fyzickým kartám je prostý - rastúci počet digitálnych platieb je banky lacnejší a klienti ich využívajú čoraz častejšie. "Treba trošičku spomaliť a uvažovať aj nad dôchodcami, že nemajú k tomu jednak prístup, ale ani vzdelanie, nemajú sa to kde naučiť," povedal pre STVR šéf Jednoty dôchodcov Michal Kotian.
"Ja mám telefón, ktorý digitálne platby neumožňuje, takže ja nie som spokojný," posťažoval sa jeden zo starších ľudí pre mikrofón STVR. "Platím hlavne mobilom alebo hodinkami, takže fyzické karty nemám často ani pri sebe," povedala zas iná respondentka.
Znalec z IT sektora oceňuje vekovú ústretovosť
"Osobne si myslím, že naozaj dospejeme do stavu, že to bude len čisto digitálne, tomu sa nebude dať vyhnúť. A v prípade, že bude napríklad umožnené, že pre staršie ročníky karty nebudú spoplatnené, tak si osobne myslím, že je to celkom dobré rozhodnutie," reagoval pre web televízie šéfredaktor portálu touchIT.sk Ondrej Macko.
Odborníci rátajú s tým, že platby mobilom, hodinkami či prsteňom budú rásť.