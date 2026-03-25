Frustrovaní Slováci v obchodoch: Veľká noc klope na dvere, nákupy budú opäť DRAHŠIE, tieto tovary narástli naviac

BRATISLAVA - Veľkonočné sviatky budú pre slovenské domácnosti aj tento rok o niečo drahšie. Rast cien, ktorý sa v posledných mesiacoch stal realitou, sa totiž nevyhne ani tradičným sviatočným nákupom. Podľa aktuálnych údajov spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 3,7 percenta, pričom potraviny zostávajú jednou z najvýznamnejších položiek rodinných rozpočtov.

Vyššie výdavky pocítia domácnosti najmä pri nákupe potravín, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou veľkonočných tradícií. "Podľa februárových štatistík spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne vzrástli o 3,7 percent. Ceny sa zvýšili vo väčšine výdavkových kategórií domácností, pričom najvýznamnejší vplyv na medziročnú infláciu mali tradične dve najväčšie položky – bývanie vrátane energií, ktoré zdraželo o 6 percent, a potraviny s nealkoholickými nápojmi, ktoré vzrástli o 2,7 percenta. Z potravín najviac zdraželi obilniny, chlieb, mlieko, mliečne výrobky a vajcia, miernejšie potom zelenina, hotové jedlá či ryby. Naopak, ceny mäsa a olejov s tukmi klesli," uvádza investičný analytik FinGO.sk Matúš Čarný.

Rast cien sa prirodzene premieta aj do správania spotrebiteľov. Veľká noc je typická tým, že ľudia nakupujú väčšie množstvá potravín naraz, čo znamená vyššiu jednorazovú záťaž pre rodinný rozpočet. "Potraviny patria dlhodobo medzi najväčšie výdavky domácností, preto sa ich zdražovanie rýchlo prejaví aj pri sviatočných nákupoch. Veľká noc je typická tým, že ľudia nakupujú väčšie objemy potravín naraz, a preto môže aj mierny rast cien znamenať citeľnú záťaž pre rodinný rozpočet," vysvetľuje analytik.

Tipy, ako si zachovať hranicu v rozpočte

Dobrou správou však je, že existujú spôsoby, ako výdavky udržať pod kontrolou. Základom je plánovanie a rozumné rozhodovanie. "Pomôcť môže predovšetkým plánovanie nákupov, sledovanie akcií alebo výber cenovo dostupnejších alternatív," opisuje Čarný.

Odborníci odporúčajú stanoviť si sviatočný rozpočet, pripraviť si nákupný zoznam a porovnávať ceny v jednotlivých obchodoch. Výrazne pomôcť môžu aj privátne značky reťazcov, ktoré často ponúkajú porovnateľnú kvalitu za nižšiu cenu. "Aj jednoduché opatrenia môžu výrazne pomôcť udržať financie pod kontrolou bez toho, aby utrpela sviatočná pohoda," komentuje analytik.

Veľká noc však nemusí byť len o výdavkoch. Podľa odborníka môže poslúžiť aj ako ideálna príležitosť na vzdelávanie detí v oblasti financií. Tradičný zvyk „vyšibať si peniaze“ môže mať praktický význam. "Veľká noc je ideálnou príležitosťou, ako deťom prirodzene vysvetliť hodnotu peňazí a základy hospodárenia. Časť peňazí si môžu odložiť napríklad do prasiatka alebo na detský účet," hovorí Čarný.

Je dôležité odovzdať múdrosť ďalšej generácii

Rodičia môžu deťom ukázať aj základné princípy sporenia či investovania. "Aj menšie sumy môžu byť začiatkom budovania finančných návykov a pochopenia, že peniaze môžu v čase rásť," pripomína odborník.

Zároveň je dôležité viesť deti k zodpovednosti – vysvetliť im, že peniaze sú odmenou za úsilie, naučiť ich plánovať výdavky či bezpečne narábať s hotovosťou. Nemenej podstatné je pripomínať im, že skutočné hodnoty nespočívajú len v peniazoch, ale najmä v čase strávenom s rodinou a spoločných zážitkoch.

"Veľkonočné sviatky tak môžu byť nielen obdobím tradícií a oddychu, ale aj príležitosťou na budovanie zdravých finančných návykov u detí," dodáva Matúš Čarný, investičný analytik spoločnosti FinGO.sk.

