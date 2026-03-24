Meteorológovia bijú na poplach: Západ čaká koncom týždňa SNEŽENIE a mráz!

BRATISLAVA - Koncom týždňa očakávajú meteorológovia zmenu počasia najmä na západnom Slovensku. V piatok (27. 3.) ráno môže nasnežiť na juhozápade aj v polohách okolo 300 metrov nad morom. Informoval o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na západe bude vo štvrtok (26. 3.) i v piatok fúkať na viacerých miestach nepríjemný severný vietor, lokálne s rýchlosťou až okolo 45 kilometrov za hodinu.

„Už v noci na 26. marca sa začne počasie v našej krajine výrazne meniť. Do našej oblasti postúpi v stredu v priebehu dňa od západu až severozápadu výrazný studený front,“ avizuje SHMÚ. Predpokladá, že o polnoci zo štvrtka na piatok bude na krajnom juhozápade mínus štyri stupne Celzia, no na krajnom východe má byť teplota plus štyri stupne. Počas týchto dní očakávajú meteorológovia veľké teplotné rozdiely medzi západom a Žilinským krajom na jednej strane a Šarišom a Zemplínom na druhej strane. „Kým na krajnom západe a v Žilinskom kraji bude maximálna teplota napríklad vo štvrtok na úrovni zväčša dva až osem stupňov Celzia, na krajnom východe to bude zväčša 13 až 17 stupňov Celzia,“ skonštatoval SHMÚ.

Najmä na juhozápade očakávajú meteorológovia aj výdatnejšie zrážky a do piatka by tu na väčšej ploche malo spadnúť 15 až 35, ojedinele až do 50 milimetrov zrážok. „Na východe budú zrážkové úhrny v rámci Slovenska najnižšie a na veľkej ploche tu nespadne za celé obdobie viac ako päť milimetrov,“ uviedli.

V piatok ráno by mohlo napadnúť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prechodne aj v polohách okolo 300 až 400 metrov nad morom do troch až piatich centimetrov snehu. V piatok ráno môže byť prechodne pár centimetrov snehu lokálne aj v nížinách na juhozápade. V Malých Karpatoch na hrebeni by malo byť prechodne až okolo 20 centimetrov snehu. Predpovede na štvrtok a piatok však obsahujú podľa SHMÚ stále pomerne veľkú mieru neistoty. „Situácia, ktorú očakávame, je z pohľadu našej krajiny hraničná a aj malý posun stredu (50 až 100 km) tlakovej níže počas štvrtka a piatka môže výrazne zmeniť intenzitu zrážok, ich skupenstvo a aj maximálnu teplotu v danej konkrétnej lokalite na Slovensku,“ uzavrel SHMÚ.

