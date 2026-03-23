Trump žiada, aby republikáni v Kongrese pracovali cez Veľkú noc pre Ježiša

MEMPHIS - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval republikánov v Kongrese, aby pracovali aj počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov s cieľom prijať navrhovaný zákon o identifikácii voličov. Demokrati ho odmietajú, píše o tom agentúra Reuters.
Podľa návrhu zákona by voliči mali pred registráciou k voľbám poskytnúť dôkaz o svojom americkom občianstve a v deň volieb sa pred hlasovaním preukázať občianskym preukazom s fotografiou. Republikáni majú v 100-člennom Senáte iba 53 mandátov, na schválenie je potrebných 60.
Trump zároveň žiada, aby bol návrh zákona o identifikácii voličov zahrnutý v dohode o financovaní ministerstva vnútornej bezpečnosti. To je od 13. februára v čiastočnom shutdowne pre požiadavky demokratov reformovať súčasný systém boja proti imigrácii.
„Žiadam republikánskych senátorov, aby tak urobili okamžite. Nemusíte hlasovať v zrýchlenom konaní. Nestrachujte sa o Veľkú noc ani o návrat domov. Vlastne, urobte to pre Ježiša,“ vyhlásil šéf Bieleho domu v Memphise v štáte Tennessee. Kongresmanom sa koncom tohto týždňa začína dvojtýždňová prestávka počas veľkonočných sviatkov.