Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele

LONDÝN - Milióny spermií sa vydávajú na cestu k vajíčku, no úspešná je len jedna. Nová simulácia približuje, čo sa deje s tými „porazenými“ – a odpoveď je prekvapivo jednoduchá, no biologicky fascinujúca.
Každý človek začal svoj život ako víťaz v jednom z najväčších „závodov“ prírody. Spomedzi miliónov spermií sa len jednej podarí oplodniť vajíčko a dať vznik novému životu. Otázka však znie: čo sa stane so všetkými ostatnými? Podľa vedeckých poznatkov aj simulácií je odpoveď pomerne priamočiara – ostatné spermie jednoducho zahynú.
Počas ejakulácie sa do ženského reprodukčného systému uvoľňujú milióny spermií, ktoré sa vydávajú na cestu smerom k vajíčku. Navigujú ich chemické signály, pričom každá z nich sa pohybuje inou rýchlosťou. Niektoré dorazia k cieľu v priebehu minút, iné by na to potrebovali dni. Napriek tomu má šancu len jediná, informuje portál LadBible. Ľudský reprodukčný systém totiž nepripúšťa „druhé miesto“.
V ženskom tele prežijú päť dní
Spermie, ktoré cieľ nedosiahnu, môžu v ženskom tele prežiť maximálne približne päť dní. Počas tohto obdobia im pomáha prežiť prostredie krčka maternice, ktoré je pre ne relatívne priaznivé. Následne však nastupuje prirodzený proces – imunitný systém ich rozpozná ako cudzie bunky a postupne ich rozloží. Zvyšky spermií sa následne buď recyklujú v tele, alebo sú prirodzene vylúčené.
Zaujímavosťou je, že mimo ľudského tela majú spermie výrazne kratšiu životnosť – pri izbovej teplote prežijú približne hodinu. Najdlhšie dokážu prežiť v mužskom tele, konkrétne v semenníkoch, kde ich životný cyklus trvá približne dva a pol mesiaca. Po ich odumretí dochádza aj tu k prirodzenému rozkladu a recyklácii, pričom telo z ich zložiek vytvára nové bunky – vrátane nových spermií. Ľudské telo tak funguje ako precízny systém, ktorý dokáže efektívne narábať aj s tým, čo už viac nepotrebuje.