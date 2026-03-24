Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Milióny spermií sa vydávajú na cestu k vajíčku, no úspešná je len jedna. Nová simulácia približuje, čo sa deje s tými „porazenými“ – a odpoveď je prekvapivo jednoduchá, no biologicky fascinujúca.

Každý človek začal svoj život ako víťaz v jednom z najväčších „závodov“ prírody. Spomedzi miliónov spermií sa len jednej podarí oplodniť vajíčko a dať vznik novému životu. Otázka však znie: čo sa stane so všetkými ostatnými? Podľa vedeckých poznatkov aj simulácií je odpoveď pomerne priamočiara – ostatné spermie jednoducho zahynú.

Počas ejakulácie sa do ženského reprodukčného systému uvoľňujú milióny spermií, ktoré sa vydávajú na cestu smerom k vajíčku. Navigujú ich chemické signály, pričom každá z nich sa pohybuje inou rýchlosťou. Niektoré dorazia k cieľu v priebehu minút, iné by na to potrebovali dni. Napriek tomu má šancu len jediná, informuje portál LadBible. Ľudský reprodukčný systém totiž nepripúšťa „druhé miesto“.

V ženskom tele prežijú päť dní

Spermie, ktoré cieľ nedosiahnu, môžu v ženskom tele prežiť maximálne približne päť dní. Počas tohto obdobia im pomáha prežiť prostredie krčka maternice, ktoré je pre ne relatívne priaznivé. Následne však nastupuje prirodzený proces – imunitný systém ich rozpozná ako cudzie bunky a postupne ich rozloží. Zvyšky spermií sa následne buď recyklujú v tele, alebo sú prirodzene vylúčené.

Zaujímavosťou je, že mimo ľudského tela majú spermie výrazne kratšiu životnosť – pri izbovej teplote prežijú približne hodinu. Najdlhšie dokážu prežiť v mužskom tele, konkrétne v semenníkoch, kde ich životný cyklus trvá približne dva a pol mesiaca. Po ich odumretí dochádza aj tu k prirodzenému rozkladu a recyklácii, pričom telo z ich zložiek vytvára nové bunky – vrátane nových spermií. Ľudské telo tak funguje ako precízny systém, ktorý dokáže efektívne narábať aj s tým, čo už viac nepotrebuje.

Viac o téme: SpermieSimuláciaReprodukciaMuž
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Správy
Prominenti

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Banská Bystrica

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Let´s Dance
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

vysetrenie.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti
dromedar.sk

Dobré správy

hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Ekonomika

Šport

Lyžovanie
Tipsport liga
Tipsport liga
Premier League

Auto-moto

Doprava
Novinky
Doprava
Klasické testy

Kariéra a motivácia

CV a motivačný list
Motivácia a produktivita
Zaujímavé pracovné ponuky
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Výber receptov
Rady a tipy

Technológie

Veda a výskum
Správy
Výzbroj a zbrane
Armádne technológie

Bývanie

Pre kutilov

Okrasná záhrada
Stavba domu
Záhrada
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu