Zaspíte do 2 minút? Youtuber otestoval TAJNÚ METÓDU vojakov a zistil, že TOTO je kľúčom k úspechu

LONDÝN - Populárna technika, ktorú údajne využívajú aj vojaci či piloti, sľubuje rýchle zaspávanie v akýchkoľvek podmienkach. YouTuber sa ju rozhodol vyskúšať na vlastnej koži.
Zaspávanie je pre mnohých čoraz väčší problém. Obrazovky, stres aj hektický životný štýl spôsobujú, že aj keď si človek ľahne včas, často sa len bezmocne prehadzuje zo strany na stranu, píše portál LadBible. Pomôcť by však mohla takzvaná vojenská metóda spánku, ktorú otestoval youtuber Sean Andrew. Táto technika sa už roky spája s armádou, kde ju mali využívať napríklad piloti, aby dokázali rýchlo zaspať aj v náročných podmienkach. Podľa niektorých tvrdení dokáže človeka „uspať“ do dvoch minút.
Metóda je pritom pomerne jednoduchá. Základom je postupné uvoľnenie celého tela – od hlavy až po chodidlá. Človek sa má sústrediť na jednotlivé svalové skupiny, najskôr ich mierne napnúť a následne úplne uvoľniť. Dôležitú úlohu zohráva aj myseľ. Po fyzickom uvoľnení si má človek opakovať jednoduchú frázu, napríklad „nemysli“, aby zabránil rušivým myšlienkam.
Spopularizovali ju aj odborníci na zdravý životný štýl
Technika sa prvýkrát objavila už v roku 1981 v knihe Relax and Win: Championship Performance, ktorú napísal tréner Lloyd Bud Winter. Neskôr ju spopularizovali aj odborníci na zdravý životný štýl, vrátane trénera Justin Agustin, ktorý tvrdí, že pri správnom použití funguje až u 96 percent ľudí. Ako však ukázal samotný experiment, nejde o zázrak na počkanie. Sean Andrew priznal, že spočiatku sa mu zaspať nepodarilo. Úspech prišiel až po opakovanom skúšaní, keď si uvedomil, že počas testovania skutočne „odkväcol“.
Podľa neho si metóda vyžaduje tréning a trpezlivosť. Nie každému zaberie okamžite, no pri pravidelnom používaní môže výrazne zlepšiť kvalitu spánku. Odborníci zároveň upozorňujú, že samotná technika nemusí stačiť. Dôležité sú aj celkové návyky – napríklad obmedzenie alkoholu, menej času pred obrazovkami či pravidelný režim. Ak sa však v noci opakovane budíte alebo nedokážete zaspať, možno stojí za to dať tejto jednoduchej metóde šancu.