Judínyová po rokoch v spoločnosti: Na Let’s Dance len v podprsenke! Táto žena že má po 50-ke?!

BRATISLAVA – Návrat vo veľkom štýle! Erika Judínyová sa v spoločnosti ukazuje len sporadicky, no keď už príde, stojí to za to. Rovnako to bolo aj v 3. kole Let’s Dance, kde svojím outfitom všetkým vyrazila dych.
V hľadisku sa dlhoročná tvár Markízy objavila po boku kolegu Jána Tribulu a dokonca aj bývalej hlavy štátu Rudolfa Schustera. Moderátorka si večer užívala vo vyberanej spoločnosti, no všetky pohľady smerovali práve na ňu. „Myslím si, že toto je výnimočné kolo a ja som veľmi rada, že tu dnes večer môžem byť,“ povedala pre markiza.sk Judínyová, ktorá svojím outfitom spôsobila menší rozruch. Na sebe mala biely trblietavý nohavicový kostým, spod ktorého jej vykúkala len podprsenka! Odvážne, zvodné a absolútne neprehliadnuteľné.
A to nie je všetko! Plavovláska ešte sama "bonzla" pikantný detail: „Mám dnes na sebe šaty, čo mi vybral Andrej Kusalík a musím prezradiť, že som to mala v sobotu v Smotánke.“ Recyklácia outfitu? V jej podaní rozhodne štýlová. Erika stavila aj na menšiu zmenu imidžu – vlasy má totiž o poznanie svetlejšie. Moderátorka má po 50-ke, no vyzerá, akoby zastavila čas. Mnohí sa zhodujú, že už minimálne 20 rokov vyzerá stále rovnako – sviežo, elegantne a s postavou, ktorú by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%