Veľkonočný nákup bude tento rok znova drahší! POROVNANIE Pred pár rokmi sme platili o tretinu menej

BRATISLAVA - Priemerný sviatočný nákup nás v tomto roku vyjde 338 eur, teda približne iba o 5 eur viac ako vlani. Dlhodobejší pohľad však ukazuje oveľa výraznejšie zdražovanie. Oproti stavu pred siedmimi rokmi stojí ten istý veľkonočný nákup až o 134 eur viac, teda približne o dve tretiny.

Vyplýva to z veľkonočného nákupného účtu od spoločnosti PARTNERS. Dobrou správou podľa nich  je, že po výraznejších cenových skokoch z minulých rokov si môžu peňaženky domácností aspoň trochu vydýchnuť. Neznamená to však, že sviatky budú lacné. Veľká noc naďalej zostáva obdobím, keď sa aj zdanlivo bežné nákupy rýchlo poskladajú do pomerne vysokej sumy. „Tohtoročné čísla ukazujú, že rast nákladov sa spomalil, čo môže byť pre mnohé rodiny malou úľavou. Stále však hovoríme o sviatkoch, ktoré stoja takmer 338 eur, a to už je suma, ktorú sa oplatí plánovať dopredu. Veľká noc nie je nečakaný výdavok, ale pravidelná udalosť, na ktorú by mala mať domácnosť pripravený rozpočet,“ hovorí odborníčka na osobné financie Linda Valentin.

Viac stoja aj dekorácie a pečenie

Najväčšou položkou veľkonočných výdavkov zostáva aj tento rok sviatočný stôl, ktorý vyjde rodinu približne na 181 eur. V porovnaní s minulým rokom ide približne o rovnakú úroveň, čo je pre domácnosti podľa nich priaznivá správa. Stále však platí, že práve pohostenie, nápoje a tradičné sviatočné jedlá tvoria viac než polovicu celého veľkonočného účtu, a preto najvýraznejšie rozhodujú o tom, koľko rodina za sviatky napokon zaplatí. Náklady na pečenie sa pohybujú približne na úrovni 53 eur a sú o niečo vyššie ako vlani, hoci nejde o výrazný nárast.

Veľkonočný nákup bude tento
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: partnersgroup.sk)

Viac ako minulý rok zaplatia domácnosti aj za dekorácie, ktoré sa tento rok pohybujú zhruba na úrovni 48 eur. Práve pri nich sa opäť ukazuje, že aj menšie doplnkové nákupy sa v konečnom súčte vedia nazbierať do citeľnej sumy. Naopak, výslužka pre šibačov zostáva približne na úrovni 56 eur, teda podobne ako vlani.

„Pri sviatkoch je dôležité sledovať nielen to, či niečo zdraželo o pár eur, ale najmä celkový súčet. Ľudia si často povedia, že výzdoba, pečenie alebo drobné nákupy navyše rodinný rozpočet veľmi neovplyvnia. Až finálna suma však ukáže, že aj malé položky sa dokážu spojiť do výdavku, ktorý už domácnosť pocíti. Najlepšou prípravou preto zostáva jednoduchý plán, rozpočet a zoznam nákupných priorít,“ uviedla Valentin.

Veľká noc síce prináša len miernejší rast nákladov, no stále je dobrou pripomienkou, že aj sviatky sa oplatí plánovať dopredu. „Keď si rodina ešte pred nákupom povie, koľko chce minúť, čo už má doma a čo naozaj potrebuje dokúpiť, vie sa vyhnúť impulzívnym rozhodnutiam aj zbytočnému plytvaniu. Sviatky sú často najlepšou praktickou lekciou finančnej gramotnosti. Nie preto, aby sme si ich odopierali, ale aby sme si ich vedeli užiť bez stresu a bez pocitu, že nás po nich čaká nepríjemné prekvapenie v rodinnom rozpočte,“ vysvetľuje Linda Valentin.

4 tipy, ako zvládnuť Veľkú noc s rozumom aj bez zbytočného stresu

 

Hoci tohtoročné veľkonočné výdavky narástli len mierne, sviatky stále predstavujú citeľný zásah do rodinného rozpočtu. „Práve preto sa oplatí pristúpiť k nim prakticky, s jednoduchým plánom, nákupným zoznamom a jasnou predstavou, na čom rodina trvá a kde vie, naopak, rozumne ušetriť,“ dodáva Linda Valentin, odborníčka na osobné financie z PARTNERS a odporúča základné rady, ako dá zvládnuť príprava Veľkej noci s pokojom, plánom a rozumnými rozhodnutiami.

  1. Stanovte si sviatočný limit
    Ešte pred prvým nákupom si povedzte, koľko chcete na Veľkú noc celkovo minúť, aby vás konečný účet neprekvapil.
  1. Najskôr zoznam, až potom obchod
    Nákupný zoznam pomáha udržať výdavky pod kontrolou, obmedziť impulzívne nákupy a nenakupovať zbytočne to, čo už doma máte.
  1. Šetrite tam, kde to sviatkom neuberie
    Najprv riešte jedlo a tradície, až potom doplnky navyše. Pri dekoráciách môže pomôcť aj domáca výroba výzdoby alebo využitie toho, čo zostalo z minulých rokov.
  1. Zapojte do príprav aj deti
    Veľká noc je dobrá príležitosť hovoriť s deťmi o peniazoch, plánovaní aj o tom, že nie všetko, čo sa kúpi, musí byť nové.
