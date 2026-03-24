Experti v tom majú jasno: Trump je bezradný! Chce vycúvať z vojny s Iránom

WASHINGTON - Vyjadrenia amerického prezidenta k Iránu sa menia zo dňa na deň, čo vyvoláva otázky. Analytici upozorňujú na snahu rýchlo ukončiť konflikt.
Protichodné odkazy z Bieleho domu
Vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o konflikte s Iránom vyvolávajú čoraz väčší zmätok. Najskôr stanovil ultimátum na útoky na iránske zariadenia, ktoré však následne stiahol. Teherán zároveň poprel, že by s Washingtonom prebiehali akékoľvek rokovania.
Situáciu komplikuje aj pretrvávajúca blokáda strategického Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre globálny export ropy. Prezident pritom opakovane naznačoval rýchly koniec vojny, no krátko nato opäť pritvrdil rétoriku voči iránskemu režimu.
Experti hovoria o „strategickej bezradnosti“
Pozorovatelia vidia v Trumpovom kolísavom prístupe snahu nájsť únikovú cestu z konfliktu, píše denník Bild. Americký politológ Scott Erb označil tento prístup za „strategickú bezradnosť“.
Podľa neho prezident pôvodne počítal s rýchlou a jednoduchou vojenskou operáciou, no situáciu výrazne podcenil. Teraz sa podľa experta snaží konflikt ukončiť tak, aby nevyzeral ako porazený.
Hra o nový jadrový kompromis?
Jednou z možností, o ktorých sa hovorí, je návrat k rokovaniam s Iránom. Podľa Bildu by sa Washington mohol pokúsiť uzavrieť novú dohodu týkajúcu sa iránskeho jadrového programu a bezpečnosti ropných trás.
Takýto krok by však podľa analytikov pôsobil skôr ako snaha zmierniť škody než ako jasné víťazstvo.
Víťazstvo na papieri a odchod?
Ďalší scenár načrtol americký expert Jonathan Cristol, ktorý upozorňuje, že USA už Iránu spôsobili citeľné vojenské straty. „Podľa toho, ako Trump vystupuje, to vyzerá, že chce vyhlásiť víťazstvo a jednoducho odísť,“ uviedol pre Bild.
Podpora doma ostáva slabá
Skutočné zámery prezidenta tak zostávajú nejasné. Navyše, podľa aktuálnych prieskumov nemá vojenská operácia výraznú podporu ani medzi americkou verejnosťou.