Český premiér, ako ho nepoznáme: Andrej Babiš vymenil sako za…POZRITE, staršie ročníky mu môžu závidieť!

PRAHA – Politikov spoznávame na verejnosti prevažne vďaka tomu, že vystupujú v oblekoch a z každej strany ich obklopuje ochranka. Český premiér Andrej Babiš však na chvíľu od oboch týchto spoznávacích čŕt upustil. Na tomto mieste a navyše bez košele a saka, by ste ho spoznali len veľmi ťažko.
Český predseda vlády Andrej Babiš (71) sa aj napriek svojmu pokročilému veku snaží udržiavať zdravý životný štýl. Sledovateľom na sociálnych sieťach sa predstavil v situácii, v akej nezvykne bežne vystupovať. Namiesto kancelárie zamieril do posilňovne, kde sako vymenil za tepláky a mikinu.
Vystriedal viacero prístrojov
Krátke video ukazuje, ako premiér ČR cvičí na rôznych prístrojoch v posilňovni. Napriek tomu, že už nepatrí k najmladším, treba uznať jeho odhodlanie a pomerne dobrú kondíciu. Počas cvičenia sa miestami stihol aj zasmiať. Snažil sa poukázať na to, že hýbať sa je dôležité.
"Cvičiť môžete v každom veku. Ide len o to, že treba začať a byť vytrvalý. Ako ste na tom vy? Cvičíte?" pýtal sa na sociálnej sieti svojich fanúšikov.
Pozitívne aj negatívne reakcie
"Pán Babiš, vy Ste borec, proste správny chlap," alebo "nádherná ukážka toho, že športovať sa dá v každom veku".
V komentároch pod príspevkom sa však objavujú aj negatívne a posmešné odkazy. "Nafta drahá ako ešte nikdy a Babiš si cvičí! Zlatý Fiala!" vyjadril svoju nespokojnosť so súčasnou vládou jeden zo sledovateľov. Ďalší len poznamenal: "Toto je fakt úlet." Objavili sa aj komentáre, kde priali Babišovi, aby ho "čo najskôr kleplo".