Obrovský škandál v nemocnici: Muža omylom vyhlásili za mŕtveho! Ten čelil veľkým problémom

ZÁHREB - Administratívne zlyhanie v chorvátskej nemocnici obrátilo život muža naruby. Systém ho evidoval ako zosnulého, čo spustilo vážne následky.
Osudová chyba v systéme
To, čo sa malo stať len rutinným zdravotníckym úkonom, prerástlo do šokujúceho prípadu, ktorý dnes rezonuje celým Chorvátskom. Muž, ktorý je nažive, sa ocitol v oficiálnych záznamoch ako mŕtvy – a následky boli okamžité.
K fatálnemu omylu došlo v nemocnici v meste Virovitica, kde zdravotnícky systém nesprávne priradil identitu pacienta. Nenad Marković bol v dôsledku zámeny osobných údajov a identifikačného čísla vedený pod dokumentáciou úplne iného človeka, píše chorvátsky denník Dnevnik.
Tvrdá kritika: „Neprípustné v 21. storočí“
Prípad vyvolal ostrú reakciu Chorvátskeho združenia na ochranu práv pacientov, ktoré situáciu označilo za alarmujúce zlyhanie.
„Chorvátske združenie na ochranu práv pacientov dôrazne a bez výhrad odsudzuje šokujúce pochybenie vo virovitickej nemocnici, kde bol pacient v dôsledku zámeny identity a osobného identifikačného čísla vedený pod cudzími zdravotnými údajmi. V 21. storočí je to nepredstaviteľné a neprípustné a poukazuje to na vážne a dlhodobé nedostatky vo fungovaní zdravotníckeho systému a jeho digitálnej infraštruktúry,“ uviedla organizácia.
Podľa združenia zlyhali aj základné kontrolné mechanizmy, ktoré mali podobnej situácii zabrániť.
„Takýto prípad jasne ukazuje, že existujúce systémy nie sú bezpečné ani spoľahlivé, kontrolné procesy nefungujú a povinné postupy identifikácie pacientov sa zjavne nedodržiavajú, čo predstavuje priame ohrozenie života a bezpečnosti pacientov,“ dodala organizácia.
Živý muž bez peňazí aj dokladov
Dôsledky chyby boli pre Markovića mimoriadne tvrdé. Ako uvádza portál 24sata.hr, dočasne prišiel o prístup k svojim bankovým účtom a jeho osobné doklady prestali platiť.
Administratívny kolaps tak výrazne zasiahol do jeho každodenného života aj právneho postavenia – zo dňa na deň sa ocitol v situácii, ktorú si len ťažko dokáže predstaviť ktokoľvek.
Výzva na okamžité vyšetrovanie
Združenie pacientov zároveň žiada rázne kroky, aby sa podobný prípad už nikdy nezopakoval.
„Požadujeme okamžité a nezávislé vyšetrenie, transparentné určenie zodpovednosti na všetkých úrovniach a urýchlené zavedenie povinných digitálnych aj organizačných opatrení, ktoré zabránia opakovaniu takejto katastrofálnej chyby,“ uviedla organizácia.
Zároveň vyjadrila sústrasť rodine pacienta, ktorý skutočne zomrel, a ponúkla jej právnu pomoc pri ochrane jej práv.