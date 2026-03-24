Obrovský šok! Žena omočila byt cez Airbnb: Všetko si nakrúcala a zverejnila, chcela tým vzrušiť fanúšikov

MIAMI - Polícia na Floride zadržala ženu, ktorá ničila zariadenie v prenajatých bytoch. Incidenty si natáčala a zverejňovala na platforme pre dospelých.
Majiteľku upozornila správa v aplikácii
Prípad, ktorý pôsobí skôr ako bizarný scenár než realita, riešila polícia v americkom štáte Florida. Tridsaťjedenročná Nicolette Keoughová mala podľa vyšetrovateľov zámerne poškodzovať zariadenie bytov prenajímaných cez Airbnb.
Majiteľka jedného z apartmánov uviedla, že ju na situáciu upozornila správa v aplikácii Airbnb. Tá naznačovala, že nájomníčka močí na rôzne predmety v byte na ulici North Guillemard Street v meste Pensacola. Neskôr žena objavila na platforme OnlyFans video, ktoré malo zachytávať rovnaké správanie priamo v jej nehnuteľnosti.
Zápach potvrdil podozrenia
Keď majiteľka byt skontrolovala osobne, okamžite ju udrel do nosa silný zápach moču, píše portál WKRG.
Podľa zistení polície sa poškodilo viacero predmetov vrátane starožitného kresla, koberca, písacieho stroja, štyroch jedálenských stoličiek, kávovaru, postele, televízora, gramofónu, hriankovača aj elektrického krbu. Škoda v tomto byte dosiahla 3 980 dolárov.
Rovnaký scenár aj v druhom byte
Vyšetrovanie odhalilo, že nejde o ojedinelý incident. Keoughová mala podobným spôsobom poškodiť aj ďalší byt tej istej majiteľky.
V tomto prípade došlo k zničeniu vázy, stoličky, dvoch kobercov a poškodeniu steny, pričom škoda sa vyšplhala na 1 375 dolárov.
Zadržanie a obvinenie
Policajti ženu zadržali a obvinili ju z poškodzovania cudzieho majetku a vandalizmu. Sama uviedla, že videá vytvárala s cieľom „zarobiť peniaze“.
Neskôr bola prepustená na kauciu.
Reakcia Airbnb
Spoločnosť Airbnb sa od prípadu dištancovala a zdôraznila, že podobné incidenty sú zriedkavé.
„Takéto správanie nemá na Airbnb miesto. Hostku sme z platformy odstránili a naďalej pomáhame majiteľovi s uplatnením nároku na náhradu škody prostredníctvom programu AirCover pre hostiteľov,“ uviedla firma.