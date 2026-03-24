Plačková po prvýkrát odhalila tvár svojej dcérky: Toto rozkošné bábo je naša chrumečka

BRATISLAVA – Po dňoch strachu o svoju milovanú dcérku má kráľovná Instagramu konečne dôvod na úsmev. Zuzana Plačková prvýkrát ukázala tvár svojej malej Ayany a malá princezná je jednoducho rozkošná. Tmavé vlásky, ružové plné líčka a krásne tvarované pery – proste chrumečka, ktorú by si okamžite každý obľúbil.
Rodinka zažila poriadne napäté dni. Malej Ayane totiž diagnostikovali meningitídu v počiatočnom štádiu - ide o zápal ochranných blán, ktoré obklopujú mozog a miechu (tzv. mozgové blany). Ayana mala vysoké teploty, a tak s ním Zuzana utekala na pohotovosť. Tam jej namerali vysoké CRP, kvôli čomu musela byť hospitalizovaná. Až odber mozgomiešneho moku potvrdil, že ide o spomínané ochorenie, ktoré môže byť život ohrozujúce, ak sa nelieči včas.
„Fakt sme si prešli hroznými situáciami, hroznými odbermi a som rada, že už je po tom a malá je zdravá. Máme ešte na týždeň antibiotiká, ale v podstate je všetko v poriadku. Samozrejme sme mali aj MR-ko hlavy, skúmal sa mozog, či je všetko v poriadku a vďaka Bohu nebol napadnutý, takže je všetko v poriadku. Ale nemuselo to tak byť...“ opísala hrozivé chvíle vystrašená mama. Uplynulý pondelok dvojicu prepustili z nemocnie domov, kde môže malá pokojne odpočívať a naberať sily.
Zuzana prezradila, že doma je dcérka úplne iná ako v nemocnici: „Odkedy sme došli domov, tak malá sa budí len na papanie. Tak kľudne spí, ona podľa mňa cíti, že je doma. V nemocnici mi vôbec nechcela spať, iba na rukách spala. Tu spí normálne v postieľke.“
Malá Ayana je naozaj chutné bábätko a vďaka tomu si v rodine Plačkovej vyslúžila aj milú prezývku. „Moja chrumka, ona je, že normálne chrumka. My ju doma voláme, že chrumečka. Taká je ona chutná,“ dodala s úsmevom Zuzana, ktorá je šťastná, že všetko dobre dopadlo a jej poklad je pri nej spokojný, šťastný a hlavne zdravý. Po návrate domov sa tak rodinka môže sústrediť na pokojné dni, adaptáciu malej Ayany na domáce prostredie a postupné zotavenie po náročnej hospitalizácii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%