Slovensko rieši ropu z Chorvátska: Raši otvoril v Zagrebe kľúčovú tému ropovodu Adria

Záhreb 24. marca (TASR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši rokoval v utorok v Záhrebe s predsedom Chorvátskeho saboru (parlamentu) Gordanom Jandrokovičom. Hovorili o spolupráci a podpore Slovákov žijúcich v Chorvátsku. Kľúčovou témou však bola energetika a zásobovanie Slovenska ropou cez ropovod Adria. Raši o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.
„Je dôležité, aby sme čo najskôr našli funkčné riešenie. V čase geopolitického napätia je stabilita dodávok energií kľúčová pre Slovensko a celý náš región,“ uviedol predseda NR SR. Jandrokovičovi podľa vlastných slov pripomenul, že aj on ako predseda parlamentu by mohol pomôcť tomu, aby sa dohoda o dodávkach ropy na Slovensko vyriešila čím skôr. Chorvátsky ropovod Adria je po odstavení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba pre SR kľúčovou alternatívou trasou. Chorvátska strana však Maďarsku a Slovensku odmieta dodávať cez Adriu ruskú ropu. SR má na jej dovoz po mori výnimku zo sankcií.
Bilaterálne rokovanie Rašiho a Jandrokoviča sa v Záhrebe uskutočnilo popri druhom parlamentnom summite iniciatívy Trojmoria za účasti 11 predsedov parlamentov z krajín ako Rumunsko, Turecko alebo Albánsko. Iniciatíva Trojmoria, ktorá bola spustená v roku 2015 ako chorvátsko-poľský projekt, spája 13 členských štátov EÚ v oblasti medzi Jadranským, Baltským a Čiernym morom, ako aj strategických partnerov, medzi ktorých patria Európska komisia, Spojené štáty, Nemecko, Turecko, Španielsko a Japonsko. Jej cieľom je posilniť prepojenosť, najmä v oblasti dopravy, energetiky a digitálnej infraštruktúry, pripomína agentúra HINA.