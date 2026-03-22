Po Pellegrinim aj Kamenický: Koľko zarába náš financmajster? Plat sa výrazne nemenil, priznal

BRATISLAVA - Po tom, ako sa prevalilo, že ministri a premiér si prilepšia k výplatám pre rastúce paušálne náhrady, sa mnohí začali pýtať, koľko vlastne poslanci, členovia vlády a prezident zarábajú. Hlava štátu už svoju výplatnú pásku zverejnila, plat v diskusnej relácii priznal už aj minister financií Ladislav Kamenický. Avšak, predseda SNS Andrej Danko a šéf KDH Milan Majerský svoj plat uviesť nechcú.
Po tom, čo sa prevalilo, že premiér si vďaka paušálnym náhradám, ktoré sa nezdaňujú, od apríla prilepší o 400 eur a ministri o 300 eur, sa začalo čoraz viac tlačiť na politikov s otázkou, koľko zarábajú. Prezident Peter Pellegrini v piatok podvečer zverejnil svoju výplatnú pásku, z ktorej vyplynulo, že v čistom zarába 9,5-tisíca eur, pričom podľa jeho slov mu po konsolidácii klesol plat o zhruba 2-tisíc eur v čistom. Rovnaká otázka v nedeľu počas diskusných relácií čakala viacerých politikov. Aj ministra financií Ladislava Kamenického. Ten však na otázku moderátorky Jany Ježovej z JoJ24 odpovedal až po opakovaných dopytoch na jeho plat. Priznal však, že v čistom zarába 7700 eur. „Je to okolo 7700 eur. To je čistá mzda. To sa veľmi nezmenilo,“ povedal.
Následne však zdôraznil, že ani jeho neobišla konsolidácia. "Mzdy boli zmrazené a čistá mzda je nižšia vzhľadom na zvýšené dane,“ uviedol s tým, že jemu konsolidácia zvýšila dane o 10 percent. Ako dodal, výsledná výplata je na rovnakej úrovni, ako predtým.
Koaličný Hlas sa však už vyjadril, že navrhne zmrazenie paušálnych náhrad politikov. K tejto téme sa Kamenický vyjadroval opatrne. „Toto je vec koaličnej dohody. Nechám to na koalíciu a premiéra,“ dodal. Rast platov však rastie zo zákona, na základe rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tá každoročne rastie a s ňou aj výška paušálnych náhrad. Naopak, platy poslancov boli zmrazené a ich výška je stanovená na plat, aký mali v roku 2025. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na prezidenta, členov vlády, sudcov či generálneho prokurátora.
Majerský a Danko mlčia
Avšak, aj keď Kamenický priznal, koľko zarába, jeho koaličný kolega nie. Andrej Danko v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 nechcel povedať, aký je jeho mesačný plat. Podľa jeho slov si Slováci môžu ľahko na internete zistiť, aký je plat poslanca parlamentu. Plat bližšie nešpecifikoval ani poslanec a predseda prešovského kraja Milan Majerský. Toho Danko vyzýval, aby sa pri odpovedi "nekrútil ako had". Majerský však priznal, že ako prešovský župan má minimálnu mzdu a zároveň poberá plat ako poslanec parlamentu. Danko však podráždene reagoval na otázky Majerského, či aj jemu narástol plat, ako jeho koaličným kolegom. Prešovský župan však nepovažuje za spravodlivé, že kým sa poslancom platy zmrazili, ministri ich dvíhajú cez paušálne náhrady. „Som za to, aby si každý trošku utiahol opasky. Oni si dvihli, a preto je to nespravodlivé,“ vyhlásil.