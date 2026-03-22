SNS plánuje predĺžiť volebné obdobie: Danko avizuje päťročné voľby pre samosprávy

BRATISLAVA - Koaličná SNS predloží návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam na päť rokov. Avizoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda národniarov Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Pripomenul, že strana predĺženie riešila aj v minulosti. Šéfovi opozičného KDH Milanovi Majerskému sa v súčasnosti takáto myšlienka nepozdáva.
SNS navrhuje predĺženie volebných období
„Slovenská národná strana navrhne opäť svoj zákon na predĺženie obdobia aj v samosprávach. Budeme sa baviť aj pre politické strany, aj komplexne, aby sa zjednotilo volebné obdobie na päť rokov,“ povedal Danko.
Majerský i Danko pripomenuli, že s návrhom v tejto veci prišiel pred časom aj predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). KDH by podľa Majerského v súčasnosti s touto zmenou nesúhlasilo. „Aktuálne nemá žiadnu zelenú, že my budeme hlasovať o zmene ústavy s vládnou koalíciou,“ uviedol. Majerský ale pripustil možnú debatu o Rašiho návrhu so zvyškom opozície.
Riešili aj kandidatúry na tohtoročné komunálne a krajské voľby. Na otázku o spolupráci KDH so súčasnými koaličnými stranami v týchto voľbách Majerský reagoval, že štruktúry hnutia necháva v nízkych úrovniach rozhodovať samé za seba. Zasiahol by podľa svojich slov iba v prípade, ak by išlo o príliš extrémne rozhodnutie. Danko spomenul, že sa snažil presviedčať predsedu vlády a Smeru-SD Roberta Fica a šéfa Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o tom, aby v komunálnych voľbách urobili „spolukoalície“.
KDH odmieta spoluprácu s koalíciou po voľbách
Majerský opätovne potvrdil, že KDH si nevie predstaviť spoluprácu s terajšími koaličnými stranami po parlamentných voľbách. Zároveň si stojí za tým, že nepôjdu do vlády so stranou, ktorá chce registrované partnerstvá. Podľa Danka si Majerský svojimi postojmi k SNS sám politicky ubližuje. Myslí si, že by v súvislosti s možnou spoluprácou so stranami mal riešiť hodnotové otázky.
Danko o rekonštrukcii vlády
Debatovali aj o súčasnej situácii vo vládnej koalícii. Premiér podľa Danka začína vnímať, že potrebuje zmeniť ministra spravodlivosti a rozprávať sa aj o vízii u ministra financií o tom, ako zostaviť rozpočet. Zároveň pripomenul, že o rekonštrukcii vlády rozhoduje premiér.
Podľa Majerského vláde nepomôže „refresh“ a mala by skončiť. K jeho odchodu z postu straníckeho predsedu sa vyjadril, že sa to ešte ukáže. „Ešte dva roky mám mandát. V KDH to nie je tak, že dvaja ľudia sa dohodnú, že kto bude predsedom. V KDH rozhoduje okolo 250 až 300 ľudí, ktorí sú delegátmi snemu a tí povedia, kto bude predsedom,“ podotkol. Vie si ale predstaviť, že predsedom by mohol byť súčasný podpredseda KDH Viliam Karas. Zároveň potvrdil, že z hnutia s najväčšou pravdepodobnosťou odíde Jozef Hajko. Bol by však podľa svojich slov rád, keby ostal.