Nové stíhanie, nové skutočnosti: Vyšetrovanie kauzy Šimečkovej mamy pokročilo! O ničom nevedela

BRATISLAVA - V prípade vyšetrovania narábania s dotáciami firmy matky Michala Šimečku - Marty Šimečkovej nastali nové skutočnosti. Vyšetrovanie pokročilo a polícia rozšírila trestné stíhanie o nové prípady. Šimečková tak bude musieť vysvetľovať narábanie s dotáciami za širšie obdobie, ako sa pôvodne zdalo. Šimečkovú však podľa vlastných slov doteraz vo veci nevypočuli.
Marta Šimečková stojí na čele združenia Projekt Fórum. Na problémy niekoľkonásobného preplácania dotácií a ich účtovania do účtovníctva poukázal Robert Fico, pričom hovoril o roku 2021. Problémy Fico prezentoval ako subvenčný podvod. Tento týždeň však polícia začala nové trestné stíhanie, a to práve vo veci subvenčného podvodu združenia, a to za dotačné obdobie 2018, 2019, 2020 a 2022.
Prvotné nezrovnalosti v účtovníctve, ktoré premiér Robert Fico vopred prezentoval ako „subvenčný podvod ako hrom“, sa týkali dotácií v roku 2021. Vyšetrovanie pritom vedie protikorupčná jednotka ÚBOK, expozitúra Východ, pričom v prípade zatiaľ nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Informoval o tom portál sme.sk. To, že polícia rozšírila stíhanie o ďalšie roky, môže naznačovať systematické nesprávne účtovanie, nešlo tak zrejme o jednorazovú chybu. V prípade sa hovorí o duplicitnom či dokonca triplicitnom preplácaní faktúr.
Polícia sa bližšie nevyjadruje
Vyšetrovanie polície pritom vychádza z auditu ministerstva financií, ktorý si objednala vláda ešte na jeseň minulého roku. Audit pritom poukazoval na chyby v dotačných rokoch 2020 až 2022. Združenie si malo viacnásobne preplácať desiatky faktúr z rôznych dotácií. Pôvodne sa hovorilo o faktúrach a zmluvách vo výške necelých 70-tisíc eur. Nateraz nie je známe, na akú sumu sa vyšplhali spochybnené faktúry za ďalšie roky, o ktoré bolo rozšírené stíhanie. V rokoch 2018-2020, o ktoré bolo vyšetrovanie rozšírené, bola na čele štátu koalícia Smer-SNS a Most-Híd.
Polícia portálu potvrdila, že nové stíhanie začala, a to konkrétne v pondelok 16. marca. Bližšie sa ale k prípadu nevyjadrovali. "Keďže ide o prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré je zo zákona neverejné, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Šimečková o novom stíhaní dosiaľ nevedela. „Neviem, čo by som na to mala povedať. Stále platí, že som k dispozícii vyšetrovateľovi a rada mu poskytnem všetky doklady, pretože z toho bude vidieť, že som sa nijako neobohatila,“ reagovala Šimečková. Ako dodala, do dnešného dňa ju k prípadu nik nevypočul, rovnako nebola vyzvaná ani k tomu, aby predložila účtovné podklady či dokumentácie.
Pochybnosti z prostredia vlastných
To, že Fico o tomto probléme informoval a naďalej ho spomína na tlačovkách, negatívne ovplyvnilo aj stranu Progresívne Slovensko, ktorého predsedom je Šimečkovej syn Michal Šimečka. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research. Podľa neho zachytilo kauzu až 60,4 percenta voličov strany a dve tretiny opýtaných voličov konštatuje, že kauza má skôr negatívny alebo veľmi negatívny vplyv na vnímanie strany. Štyri percentá voličov uviedlo, že kauza má veľmi negatívny dopad na stranu. Negatívne kauzu vnímajú aj voliči ďalších opozičných strán, ako SaS, Demokratov či KDH. Vzhľadom na to, že kauza už zneistila časť voličov strany, Šimečková predpokladá, že Smer ešte viac "pritvrdí". „Čím je pozícia Smeru ťažšia, tým viac bude tlačiť túto tému. To je zjavné,“ povedala Šimečková.
Napriek tomu, že premiér mesiace hovorí o subvenčnom podvode, doteraz nepodal nik z predstaviteľov štátu trestné oznámenie. Urobila tak až predsedníčka mimoparlamentnej strany Piráti Zuzana Šubová, ktorá týmto krokom podľa vlastných slov supluje úlohu štátu. Okrem toho však podala trestné oznámenie aj na premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Borisa Suska za to, že keď vedeli o subvenčnom podvode a neoznámili to, nesplnili si svoju povinnosť a tým tak sami spáchali trestný čin.
Audit sa pritom zameral predovšetkým na faktúry, ktoré mali byť viackrát predložené pri vyúčtovaní dotácií, a to na ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo kultúry či Fond na podporu umenia. Samotná Šimečková pritom pochybenia v administratívnej rovine pripúšťala, odmieta však, že by išlo o úmyselné obohacovanie. „My nemáme na administratívu projektov žiadny tím, mohlo prísť k zlému zaúčtovaniu. Ale určite nie k takým chybám, ktoré by mali za cieľ nejako získať, čo nám nepatrí, a spôsobiť štátu finančnú ujmu.“ Ako následne pripustila, do vyúčtovania rôznych štátnych dotácií mohli byť zahrnuté tie isté faktúry, no podľa jej slov nebolo nič vyplatené duplicitne. Rovnako uviedla, že verejné peniaze združenie použilo na organizovanie Stredoeurópskeho fóra, pričom náklady na podujatie mali byť vždy vyššie ako získané dotácie.