Známy obchodný reťazec prichádza s novinkami: Už čoskoro ich majú pocítiť aj zákazníci na Slovensku!

BRATISLAVA - Problémy s krádežami aj agresivita zákazníkov. Obchodný reťazec Billa pripravuje nové bezpečnostné opatrenia vo svojich predajniach.
Generálny riaditeľ spoločnosti Billa Slovensko Harald Mießner potvrdil, že plánujú zaviesť technológie podobné tým, ktoré už využívajú iné reťazce. „Aby som bol úprimný, toto ideme inštalovať aj my. V Rakúsku sme s tým už začali. Aj tu budeme mať jednosmerný východ, ľudia teda nebudú môcť odísť z predajne vchodom, ktorým prišli,“ povedal v rozhovore pre Denník N.
Nové opatrenia by mali pomôcť najmä v boji proti organizovaným krádežiam. Zároveň upozornil na zmenu správania zákazníkov. „Neviem presne, čím to je, ale ľudia sú agresívnejší, nielen keď ich chytia pri krádeži, ale aj pri bežných sťažnostiach,“ uviedol. „Predpokladám, že to má korene aj v sociálnych sieťach, úrovňou nenávisti a agresivity, ktorú tam ľudia vidia. Viete, koľko agresívnych klipov a videí ľudia prescrollujú? To má svoje dôsledky,“ dodal.
Presný harmonogram zavádzania noviniek zatiaľ známy nie je. je však potvrdené, že zmeny neobídu ani Slovensko a v krátkom čase by ich mali pocítiť aj zákazníci u nás. „Zvažujeme niekoľko technologických možností ochrany ako zákazníctva, tak aj majetku. S inštaláciou bezpečnostných prostriedkov začneme už v najbližšom čase,“ povedal pre tvnoviny.sk hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar.