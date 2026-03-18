Namiesto brzdy plyn? Vodička v Senci prerazila autom výklad obchodu: Pomýlila si písmená

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Šesťdesiatosemročná vodička v stredu dopoludnia omylom narazila do vstupných dverí a výkladu predajne obchodného centra v Senci. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa jeho slov si žena pomýlila písmená na automatickej prevodovke vozidla.
„Policajti na mieste podrobili vodičku vykonaniu dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ dodal hovorca s tým, že vec bola na mieste vyriešená ako škodová udalosť.
