Žiadna blamáž ale ZÁMER? Príplatky počas zrušených sviatkov nie sú chyba, tvrdí Fico: Vedeli sme, o čo ide!

BRATISLAVA - Zrušenie dvoch dní pracovného pokoja – 8. mája a 15. septembra – bez úpravy Zákonníka práce nebolo podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) omylom, ale vedomým rozhodnutím vlády. Hoci legislatíva odstránila sviatky, ponechala zamestnancom nárok na 100‑percentný príplatok za prácu počas týchto dní.
"Aká chyba? My sme presne vedeli, o čo ide," vyhlásil podľa Denníka N premiér Fico. Podľa neho je správne, aby ľudia dostali viac zaplatené, keďže cieľom opatrenia bolo podporiť ekonomiku.
Odborári a zamestnávatelia hovorili o chybe, Tomáš priznal omyl
Ešte v novembri však situáciu opisovali úplne inak. Odborári aj zamestnávatelia upozorňovali, že ide o legislatívno‑technickú chybu, ktorá popiera zmysel konsolidácie. Zákonník práce totiž stále garantuje príplatok za sviatok, aj keď samotný sviatok bol zrušený.
"Podľa súčasne platnej právnej úpravy sa musel za tieto dni, aj keď nie sú dňami pracovného pokoja, vyplatiť stopercentný príplatok z priemernej mzdy zamestnancom tým, ktorí prídu do práce," uviedol v novemberi prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Rastislav Machunka. "Pre nás je to absolútne neprijateľné a úplne sa tým stráca význam konsolidácie," dodal.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) vtedy potvrdil, že problém existuje a vláda ho plánuje opraviť ešte pred 8. májom."Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj," uviedol vtedy minister Tomáš