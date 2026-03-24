Plné ulice robotníkov a dôchodcov! Vo Venezuele žiadajú zvýšenie miezd a dôchodkov

CARACAS – Stovky robotníkov a dôchodcov vyšli v pondelok do ulíc venezuelskej metropoly Caracas, aby žiadali zvýšenie svojich miezd a dôchodkov, ktoré sú zmrazené už štyri roky a ich reálna hodnota sa znižuje v dôsledku prudkého rastu cien, informovala agentúra AFP.

Mesačná minimálna mzda vo Venezuele sa podľa AFP v súčasnosti rovná približne 28 americkým centom, zatiaľ čo ročný nárast cien presahuje 600 percent. Posledná zmena minimálnej mzdy sa uskutočnila v roku 2022, keď vtedajší prezident Nicolás Maduro schválil jej zvýšenie na 28 dolárov. Hodnota venezuelskej meny však odvtedy prudko klesla.

V tejto situácii vláda poskytuje poukážky, ktoré podľa účastníkov protestov zvyšujú príjem na približne 150 dolárov mesačne, no to nestačí na nákup základných potravín. Odhady uvádzajú, že priemerná rodina potrebuje na tieto náklady asi 645 dolárov mesačne. Demonštrantov na ceste k ministerstvu práce zablokovala skupina motocyklistov – podporovateľov Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza. Cestu im prerušila aj poriadková polícia.

Odbory požadujú minimálnu mzdu vo výške najmenej 200 dolárov a žiadajú refundáciu z fondu, ktorý bol zriadený po Madurovom zosadení z funkcie Spojenými štátmi. Podľa odborov fond obsahuje príjmy z predaja ropy, ktoré sprostredkovali Spojené štáty v rámci dohody s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Vládna webová stránka uvádza, že vo fonde je 300 miliónov dolárov a rovnaká suma je vyčlenená na zvýšenie minimálnej mzdy.

„Ak boli do fondu zaplatené peniaze z ropy, musia ich použiť na zvýšenie platov,“ povedala odborárska predáčka Griselda Sánchezová. Ekonómovia však tvrdia, že Venezuela momentálne nie je v pozícii zvýšiť mzdy na požadovanú úroveň. Prívrženci Madura naďalej naliehajú na zrušenie medzinárodných sankcií voči Venezuele, ktoré podľa nich zhoršujú ekonomické problémy krajiny. „Bez sankcií môžeme lepšie riešiť otázku miezd,“ povedal vplyvný minister vnútra Diosdado Cabello.

Futbalista roka Dávid Hancko: Získať to najväčšie individuálne ocenenie na Slovensku je pre mňa veľkou cťou
Tréner roka: Vladimír Weiss st.: Ešte mám trénerské sny a verím, že sa mi ich podarí naplniť
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Európu čaká ZVRAT v počasí! Prudké OCHLADENIE, teploty môžu poklesnúť až o 20 °C
Škandál okolo Fondu na podporu umenia: Kultúrne inštitúcie odmietajú zrušenie zmlúv, v rukách majú právnu analýzu
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Ostro sledované komunálne voľby vo Francúzsku! Vyhral ich Hittler
Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos
Zemetrasenie s magnitúdom 7,6! Zaznamenali ho v blízkosti súostrovia Tonga
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

