Poslanci sa po dlhšej prestávke vrátili do lavíc: Pokračujú v 46. schôdzi, o TOMTO diskutujú

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po viac ako mesačnej prestávke vrátili do lavíc. Pokračujú v rokovaní 46. schôdze, ktorú prerušili 13. februára. Deň odštartovali novelou Trestného zákona z dielne koalície. Koaličníci k danej úprave predložili aj pozmeňujúci návrh, ktorým chcú zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.

Táto schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Zákonodarcovia ju však vtedy neukončili a dohodli sa, že v nej budú pokračovať od 17. do 20. marca. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tento krok odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na februárovej schôdzi ešte nedostal.

Za to, čo si kto píše, ja nenesiem zodpovednosť, s Bannonom som sa nikdy nestretol, tvrdí Fico

Hlasovať sa na tejto schôdzi podľa dohody nemalo. Poslanci si však v utorok ráno odsúhlasili, že v utorok o 17.00 h hlasovanie o prediskutovaných bodoch prebehne. V utorok poslancov čaká aj mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu NR SR. Iniciovalo ju opozičné PS.

SaS kritizuje pozmeňujúce návrhy k trestnej novele, hovorí o prílepkoch

Opozičná SaS kritizuje koaličné pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona, ktorá má zaviesť nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov. Upozorňuje na to, že ide o prílepky, ktoré upravujú iné zákony. Vládnej koalícii tiež vyčíta, že cez pozmeňujúci návrh ide zrušiť zákon týkajúci sa zmien pri ochrane oznamovateľov. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS Branislava Gröhlinga a Márie Kolíkovej.

„Samozrejme, táto schôdza mala byť prvotne o tom, aby sme zrušili hanebný zákon, ktorý si presadila koalícia, ktorým mal byť ochromený Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) korupcie. My sme tu predložili priamo zákon. Stačilo ho dať ako prvý bod programu a nemuseli sme teraz lepiť k vojnovým hrobom zrušenie tejto legislatívnej mŕtvoly, ako to označil premiér. Vládna koalícia si zase vybrala cestu porušovania zákona,“ skonštatovala Kolíková,

Gröhling kritizoval zmeny v programe schôdze. Upozornil na to, že parlament mal v utorok začínať návrhmi z dielne opozície, no poslanci si na návrh koalície zaradili na úvod rokovanie o koaličnej novele Trestného zákona. Taktiež kritizoval k nej predložené pozmeňujúce návrhy. Zároveň namietal aj obsah utorkového rokovania vlády. Myslí si, že kabinet mal na ňom riešiť iné veci, a to zníženie spotrebnej dane z palív či zmrazenie paušálnych náhrad politikov.

Ak Raši nebude riešiť chaos v parlamente, KDH ho chce odvolávať z funkcie

Ak sa predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) nestretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a nezačne riešiť rozvrat parlamentnej demokracie a chaos v parlamente, poslanci NR SR za KDH začnú zbierať podpisy pod návrh na odvolanie Rašiho z funkcie šéfa parlamentu. V utorok o tom informoval predseda KDH Milan Majerský. Raši podľa neho nesie plnú zodpovednosť za stav, v ktorom sa NR SR nachádza. KDH vyčíta Rašimu a prezidentovi, že ich plánované pondelkové (16. 3.) stretnutie k téme legislatívneho procesu sa neuskutočnilo. Kresťanskí demokrati kritizujú chaos v parlamente, čoho dôkazom je podľa nich aj novela Trestného zákona, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Týka sa ochrany vojnových hrobov a pamätníkov. K nej pribudlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré menia iné zákony, čiže ide o tzv. prílepky.

„Prílepky kritizuje aj samotný podpredseda Národnej rady Andrej Danko (SNS). Andrej Danko kritizuje, ako porušujú zákon jedným prílepkom za druhým,“ zdôraznil Majerský na tlačovej konferencii. Koalícia ide zároveň tzv. prílepkom rušiť zákon, ktorý mal zaviesť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Takéto babráctvo sme tu hádam ešte nemali,“ zdôraznil. Pripomenul, že rušenie ÚOO sa riešilo na konci roka 2025 niekoľko rokovacích dní namiesto schvaľovania iných potrebných návrhov. Napokon však ide celý zákon „do koša“.

KDH pripomenulo, že parlament by mal skôr riešiť ekonomickú situáciu obyvateľov. „Toto sa však nedeje a priamu zodpovednosť nesie predseda Národnej rady. On stanovuje program, on má zodpovednosť za to, čo sa preberá, o čom sa rokuje v pléne Národnej rady. Preto tu a teraz jasne hovoríme, ak sa prezident republiky nestretne s predsedom parlamentu a nezačne tento rozvrat parlamentnej demokracie riešiť, KDH začne iniciovať zber podpisov na odvolanie Richarda Rašiho. Richard Raši zlyhal a musí niesť plnú zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádzame,“ vyhlásil šéf hnutia.

Poslanci za KDH zároveň podporia návrh na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu. „Je neakceptovateľné, aby post zastával človek, ktorý si bude z parlamentu odbiehať priamo na lavicu obžalovaných,“ pripomenul Majerský. Mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie Gašpara je zvolaná na utorok popoludní. Opozícia sa obáva, že Gašpar zneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.

Hnutie Slovensko podporí Šimečkovu koalíciu, ak sa platy politikov znížia

Podmienkou Hnutia Slovensko pre podporu prípadnej budúcej koalície Michala Šimečku (PS) bude zníženie platov politikov na polovicu dovtedy, pokiaľ budú zadlžovať Slovensko. Malo by sa to týkať prezidenta, premiéra, ministrov a poslancov, od ktorých rozhodnutí závisí, či Slovensko bude robiť dlh, alebo sa bude prikrývať perinou, na akú má. Informoval o tom v utorok predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič.

S poslancom hnutia Júliusom Jakabom zároveň kritizovali vládu a prezidenta SR za „nehorázne“ zvýšené platy a paušálne náhrady v čase konsolidácie a zvyšovania výdavkov ľudí. „Sú vyššie ceny potravín a energií, ale platy si sami sebe zvýšili bez hanby o sto percent,“ pripomenul Matovič. Podľa neho politici súčasnej koalície nesplnili predvolebné sľuby o znižovaní cien. „Takí ľudia nám tu vládnu, a preto sme si dali aj podmienku do nášho projektu Prevrat 2027. Navrhli sme riešenie, že znížme platy politikov na polovicu, dokedy budú Slovensko zadlžovať,“ povedal Matovič. Ako podotkol, inak budú Slovensko donekonečna zadlžovať.

Poslanci o návrhu na odvolanie Gašpara nerokovali, neschválili program

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok na mimoriadnej schôdzi nerokovali o návrhu na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu. Neschválili totiž program schôdze. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS. Má totiž obavy, či Gašpar nezneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo „s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. Argumentovali, že koniec Gašpara vo funkcii chcú aj pre to, aby sa ochránila vážnosť NR SR. Post podpredsedu parlamentu podľa nich nemôže zastávať osoba obžalovaná zo závažnej trestnej činnosti.

