Vládne opatrenia pri tankovaní nafty nefungujú, uviedol Jakab: Spôsobujú v praxi chaos

BRATISLAVA - Vládne opatrenia, ktoré prijala minulý týždeň slovenská vláda pre tankovanie nafty, sa v praxi nedodržujú a spôsobujú chaos. Uviedol to na brífingu opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab. Na niektorých čerpacích staniciach vodiči nákladných vozidiel podľa neho načerpajú aj viac ako je povolený objemový limit, respektíve cudzinci nakupujú naftu za rovnakú cenu ako slovenskí vodiči, teda nie za zvýšenú podľa vyhlášky.
Celé Slovensko sa podľa neho smeje zo súčasnej vlády, lebo pobabrala všetky opatrenia. „Nevie nastaviť ani tankovanie na čerpacej stanici. Ja už neviem, že ako inak pomenovať nemohúcnosť súčasnej vlády, ktorá nedokáže nastaviť ani tankovanie. A tak to všetci obchádzajú. Jedna stavebná firma nám povedala, že jej povolili na čerpacej stanici natankovať 100 litrov do kanistrov. Taktiež stretávame zahraničných vodičov, ktorí tankujú za také ceny nafty, ako tankujú Slováci,“ priblížil
Vláda 18. marca prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko.