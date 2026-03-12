Pikantný nález na hranici z Ukrajiny: To, čo žena prevážala v kufri, colníci nečakali!

VYŠNÉ NEMECKÉ - Na východnej hranici sa colníci nestačili čudovať. Cestujúca, ktorá tvrdila, že vezie len "osobné veci", mala v kufri takú pestrú zbierku tabletiek, že by s ňou vedela zásobiť menšiu posilňovňu aj polovicu dediny pred sobotnou zábavou. Anaboliká, hormóny aj lieky na podporu erekcie tvorili dokopy 224 kusov, ukryté boli medzi osobnými vecami.
Hovorca Finančnej správy Daniel Kováč približuje, že k odhaleniu došlo v utorok (10. 3.) vo večerných hodinách, kedy žena cudzej štátnej príslušnosti vstupovala na územie Slovenskej republiky z Ukrajiny cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Pri príchode colníci cestujúcu vyzvali, aby deklarovala množstvo a druh prepravovaného tovaru. Žena uviedla, že vezie iba osobné veci a nepriznala dovoz žiadneho tovaru podliehajúceho zákazom alebo obmedzeniam.
Colná kontrola jej batožiny však priniesla prekvapenie. "Medzi osobnými vecami sa v kufri nachádzalo 224 kusov liekov s obsahom látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom, vrátane anabolických steroidov, veterinárnych hormonálnych prípravkov a liekov určených na liečbu erektilnej dysfunkcie. K liekom nebol predložený žiadny doklad a neboli ani prihlásené k colnej kontrole," informuje hovorca. Finančná správa tak odhalila pokus o nezákonný dovoz liekov z tretej krajiny, ktoré podliehajú prísnej oznamovacej a povoľovacej povinnosti pri dovoze na územie Európskej únie.
Lieky zaistili, prípad rieši polícia
Kováč uvádza, že z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu porušenia predpisov o neoprávnenom zaobchádzaní s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom boli lieky zaistené. "Doterajšie skúsenosti pri odhaľovaní nelegálneho dovozu anabolík ukazujú, že ide o komplexnú oblasť presahujúcu kompetencie jedného orgánu," hovorí.
Prípad bol postúpený Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Michalovce na ďalšie konanie podľa osobitných predpisov. "Ak sa páchateľovi preukáže spáchanie trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky v prípade uplatnenia základnej trestnej sadzby a až na pätnásť rokov v prípade naplnenia znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto trestného činu," konštatuje hovorca Finančnej správy na záver.