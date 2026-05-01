Prvomájové demonštrácie v Turecku sa zvrtli: Polícia zadržala takmer 200 osôb

ISTANBUL - Turecká polícia v piatok zadržala takmer 200 demonštrantov počas prvomájových protestov v metropole Istanbul. Demonštrácie sa konali aj v iných častiach krajiny a zúčastnili sa na nich tisíce ľudí, informuje agentúra AFP.
Podľa Asociácie právnikov CHD v Istanbule polícia zadržala takmer 200 ľudí a novinári AFP zaznamenali, že došlo aj k použitiu slzotvorného plynu. V Turecku sa počas prvomájových osláv pri príležitosti Sviatku práce zvyčajne nasadia početné jednotky polície a uzavrie veľká oblasť v centre hlavného mesta okolo námestia Taksim. Polícia mala v piatok oblečenú špeciálnu výstroj a rozložila kovové barikády. V štvrti Mecidiyeköy použila slzotvorný plyn proti davu a zasahovala aj v mestskej časti Besiktas, miestami aj násilne, uviedla francúzska agentúra.
Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom „Chlieb. Mier. Sloboda“. Protestujúci vyzývali na mier, žiadali zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky, keďže mnohí bojujú s rastúcimi nákladmi na energie a klesajúcou kúpnou silou v dôsledku vojny na Blízkom východe, píše agentúra AP. Začiatkom týždňa úrad generálneho prokurátora v Istanbule novinárom oznámil, že boli vydané zatykače a príkazy na prehliadku voči 62 osobám vrátane novinárov, odborárov a predstaviteľov opozície. O 46 z nich sa domnieval, že by boli „pravdepodobne schopné spáchať útoky“.