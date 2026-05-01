Slováci sa vyjadrili jasne: Až takmer polovica vníma horšiu životnú úroveň, ako pred rokom! Čo je najväčší problém?

BRATISLAVA - Slovenské domácnosti vnímajú svoju finančnú situáciu ako napätú, až 47 % populácie hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia vykonaného od 8. do 13. apríla medzi 1001 obyvateľmi Slovenska. Tretina opýtaných uvádza, že by nedokázala uhradiť nečakaný výdavok vo výške 300 eur a 41 % ľudí si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova.

Podľa vlastného hodnotenia respondentov sa ich životná úroveň oproti situácii spred roka zhoršila, 35 % opýtaných vníma svoju súčasnú životnú úroveň ako skôr horšiu a ďalších 12 % ju považuje za rozhodne horšiu. Spolu teda 47 % Slovákov hodnotí svoju životnú úroveň horšie než pred rokom. Rovnakú úroveň ako pred rokom vníma niečo cez tretinu ľudí a zlepšenie subjektívne pociťuje 17 %.

Dvadsaťdva percent opýtaných uvádza, že zo svojich čistých mesačných príjmov vychádza ťažko a vystačia im len na pokrytie základných potrieb, teda na zaplatenie bývania, jedla a energií. Ďalších 8 % sa prikláňa k tvrdeniu, že im peniaze nestačia ani na to. Štyridsaťtri percent respondentov v prieskume uviedlo, že ich domácnosť z príjmov dokáže vyžiť, no príjmy im pokryjú akurát bežné výdavky bez finančnej rezervy. Pohodlne zo svojich príjmov aj s ušetrenou rezervou vyžije 27 % domácností.

Najväčšie rozdiely vznikajú medzi ľuďmi s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania. S vyšším stupňom vzdelania rastie aj podiel ľudí, ktorí dokážu zo svojich príjmov vyžiť bez problémov aj s finančnou rezervou. O niečo viac ako priemer populácie je v tejto skupine aj mužov, ľudí z Bratislavského kraja či voličov opozičných strán PS a SaS. Najväčší podiel ľudí, ktorí vyžijú zo svojich príjmov s ťažkosťami, je v skupine nevoličov.

Najväčším luxusom zostáva pre slovenské domácnosti dovolenka, až 41 % respondentov si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova za rok. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom je schopnosť zvládnuť nečakaný výdavok vo výške 300 eur, 37 % ľudí by mali s jeho úhradou problém. Nevyhnutné opravy bytu alebo domu si nemôže dovoliť 28 % opýtaných. Desatina ľudí na Slovensku má problém s úhradou nájmu, hypotéky alebo energií načas a v plnej výške.

Rast mzdy nezvýši hneď aj úspory, hrozbou je inflácia životného štýlu

Viac ako polovica slovenských domácností by mala pri výpadku príjmov na viac ako jeden mesiac vážny problém, keďže nemajú vytvorené dostatočné rezervy. Ani vyšší plat pritom automaticky nemusí znamenať väčšie finančné pohodlie. Dôvodom je takzvaná inflácia životného štýlu. S rastom príjmu totiž často rastú aj naše výdavky, upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Finax Ján Tonka.

Poukázal na to, že značná časť populácie má problém s vytváraním základnej finančnej rezervy na horšie časy. Vyše 26 % Slovákov má rezervu len vo výške jednomesačných výdavkov a takmer 30 % ju nemá vytvorenú vôbec. Tieto zistenia z prieskumu agentúry Ipsos pre Finax potvrdzujú aj údaje Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých mnohé domácnosti nemajú k dispozícii takmer žiadne peniaze na neočakávané výdavky.

Finančný stav však nezávisí iba od výšky mzdy, ale aj od finančnej gramotnosti, zdôraznil odborník. Tá však s platom automaticky nerastie. Zvyšovanie platu sa potom spravidla nespája s rastom úspor, ale iba s väčším míňaním. „Pri stredných a vyšších príjmoch je najväčšou pascou inflácia životného štýlu. S rastom príjmu zvyčajne rastú aj naše požiadavky na krajšie bývanie, lepšie auto, novšiu elektroniku, návštevy reštaurácií, donášky jedla či nákupy drahého oblečenia. Zjednodušene povedané, ľudia síce začnú viac zarábať, ale automaticky začnú aj viac míňať,“ vysvetlil Tonka.

Monitorovanie úrovne finančnej gramotnosti v Európskej únii (EÚ) ukázalo, že kým na Slovensku preukázalo vysokú úroveň znalostí len 27 % ľudí, v krajinách s dlhodobo najlepšími výsledkami ako Holandsko, Dánsko či Fínsko sa toto číslo pohybovalo okolo 40 %. Odborník zdôraznil, že pri nižších príjmoch je kľúčové zvládnuť základy, teda spraviť si prehľad vo výdavkoch, začať si odkladať a vyhnúť sa drahým pôžičkám. K zhodnocovaniu peňazí prostredníctvom investovania sa z dôvodu absencie rezerv dostane len minimum ľudí, podľa prieskumu Finaxu má skúsenosť s investovaním necelá tretina Slovákov.

Pri vyšších príjmoch je potom dôležité mať pod kontrolou spotrebu a nenechať sa obrať o peniaze kupovaním vecí, ktoré nepotrebujeme, impulzívnymi nákupmi a míňaním bez kontroly. „Riešením pre boj s infláciou životného štýlu je začať pravidelne sledovať výdavky, plánovať ich, stanoviť si strop na míňanie a nepresiahnuť ho. Rast príjmu by mal ísť ruka v ruke s rastom úspor a investícií, nielen s vyššími výdavkami,“ doplnil Tonka.

