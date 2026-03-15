Už by to chcelo chodiť! Roztomilé osirelé medvedie sestry robia pokroky: VIDEO vám roztopí srdce

BOJNICE - Malé osirelé medvedice, ktoré po zastrlení matky našli dočasný domov v bojnickej zoologickej záhrade, sa už snažia robiť prvé kroky. Stále im však ide podľa ošetrovateľov lepšie plazenie.
Zoologická záhrada prezradila, že okrem toho im rastú ďalšie zuby, mláďatá sú stále viac aktívne a dobre priberajú. "Ich aktuálna hmotnosť je 4,86 a 4,95 kg. Pri príchode k nám (16. februára) vážili 1,95 a 2,08 kg," uviedli.
Každý deň im chodí množstvo správ, v ktorých sa ľudia pýtajú, či je možné mláďatá vidieť a ako návštevník. Na tieto otázky majú jasnú odpoveď - nie je to možné. "Mláďatá sú veľmi malé a majú špeciálny režim starostlivosti. Ich organizmus je krehký a stále sa môžu objaviť zdravotné komplikácie," vysvetlili.
"Tiež vás zaujíma, či budú neskôr vypustené do prírody. To je veľmi málo pravdepodobné. Keďže sú od útleho veku odchovávané človekom, strácajú voči nemu prirodzenú plachosť. Vo voľnej prírode by sa mu tak zrejme nevyhýbali," ozrejmili. V súčasnosti komunikuju s koordinátorom pre medveďa hnedého v rámci EAZA, ktorý bude spolu s ďalšími odborníkmi rozhodovať o ďalšom postupe.
Malé medvedie sestry sa do zoo dostali, keď mali približne mesiac. V tomto veku sú zraniteľné a vo voľnej prírode plne odkázané na matku. Sami ošetrovatelia boli po ich prijatí opatrní. Ošetrovateľky mali pri nich nepretržitú službu. Každé dve hodiny sa snažili mláďatá nakŕmiť, masírovali im brušká a stimulovali vylučovanie, tak ako by to prirodzene robila ich matka. Žiaľ, jedno z mláďat, medvedí samček, mal zápal pľúc a neprežil.