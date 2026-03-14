Horí les! Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné

VYSOKÁ NAD KYSUCOU - Hasiči v sobotu od poobedňajších hodín zasahujú pri požiari lesa v katastri obcí Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca a Veľké Rovné v okrese Bytča. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Turzovke a v Čadci, z hasičskej stanice v Bytči, zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Veľké Rovné, Štiavnik, Korňa, Vysoká nad Kysucou a Podvysoká,“ spresnili z HaZZ.