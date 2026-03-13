Piatok 13. marec 2026

V kauze pokazeného mäsa je VŠETKO INAK! Problémové neboli 3 tony, ale len niekoľko balení v jednej predajni

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - V kauze údajne pokazeného mäsa je všetko inak. Hoci pôvodné vyjadrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR naznačovalo problém s viac ako tromi tonami bravčového mäsa, nakoniec to bolo inak. Problém sa nakoniec týkal len 21 balení v jednej predajni, čo potvrdilo následné preverenie ŠVPS aj samotného reťazca.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vo štvrtok (12. 3.) v pôvodnej správe informovala, že na trhu sa nachádzalo pokazené mäso. Odhaliť to mali na základe podnetu spotrebiteľa, ktorý si kúpil balené bravčové pliecko, z ktorého sa po otvorení širil silný zápach. Prípad preverila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žiar nad Hronom. Inšpektori okamžite vykonali kontrolu v predajni Billa v regióne Žiar nad Hronom, kde našli ďalších 21 balení mäsa z rovnakej šarže. Prevádzke nariadili zákaz predaja, povinnosť informovať zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku a zabezpečiť jeho likvidáciu v kafilerickom zariadení. O prípade informovali aj cez európsky systém rýchleho varovania RASFF.

Z pôvodného vyjadrenia ŠVPS SR však nesprávne vyplývalo, že nebezpečných môže byť až 3 302 kilogramov mäsa. Problém sa však týkal iba spomínaných 21 balení a iba v prevádzke Billa v regióne Žiar nad Hronom, kde aj podnet spotrebiteľa bol smerovaný a pomenovaný. "Pochybenie nastalo v jednej prevádzke v Žiari nad Hronom, na základe ľudského faktora, po kontrole v ostatných prevádzkach bolo mäso zdravotne nezávadné a nedošlo k pochybeniu," uviedla v aktualizovanom stanovisku ŠVPS SR. Problém sa tak netýka všetkých prevádzok obchodného reťazca na Slovensku a ani niekoľkých ton výrobku.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

Spoločnosť Billa po po kontrole RVPS v predajni v Žiari nad Hronom okamžite prijala nápravné opatrenia. "Po vykonanej kontrole sme stiahli z predaja 21 kusov balení mäsa, aby sme predišli akémukoľvek možnému riziku. Na všetkých ostatných predajniach prebehla kontrola bez zistených nedostatkov. Ide teda o ojedinelý prípad a mäso na ostatných prevádzkach je v poriadku a zdravotne nezávadné," uviedol pre Topky.sk hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar.  Dodáva, že zo strany zákazníctva zaznamenali len jeden podnet.

Tovar sa na základe opatrení RVPS Žiar nad Hronom v predajni viac nenachádza. "Pokiaľ ide o distribúciu mäsa zo skladu v celkovom objeme 3 302 kg na jednotlivé filiálky obchodného reťazca Billa na Slovensku, množstvo vyjadruje celkové množstvo vyexpedovaného mäsa do viacerých filiálok," uviedli v piatok potravinári informácie na pravú mieru. ŠVPS SR opätovne dodala, že po dôkladnom prešetrení zo strany RVPS, ako aj samotného obchodného reťazca Billa v prevádzkach, sa nepotvrdila porušenosť a mäso nevykazuje žiadne známky pokazenia. "V týchto prípadoch nie je dôvod likvidácie tohto tovaru na jednotlivých prevádzkach," uvádza ŠVPS SR. 

"Vzniknutá situácia nás mrzí a ospravedlňujeme sa zakazníctvu za prípadné komplikácie. Zároveň sme prijali opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala," deklaruje na záver hovorca obchodného reťazca Billa.

Redakcia Topky.sk sa ospravedlňuje za nesprávnu a neúplnú interpretáciu, ktorú publikovala na základe pôvodného stanoviska ŠVPS SR v článku s názvom "Z obchodného reťazca stiahli POKAZENÉ mäso! Odporný ZÁPACH a zelené časti: Problémové viac ako 3 tony", na základe ktorého mohlo viesť k negatívnemu vnímaniu spoločnosti Billa.

Viac o téme: MäsoŠtátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti
Zásah polície: Dvaja muži v Bratislave sa pokúšali predať zbrane
Zásah polície: Dvaja muži v Bratislave sa pokúšali predať zbrane
Správy
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Prominenti

Domáce správy

V kauze pokazeného mäsa
V kauze pokazeného mäsa je VŠETKO INAK! Problémové neboli 3 tony, ale len niekoľko balení v jednej predajni
Domáce
Juraj Blanár
Spor o ruské sankcie: Blanár odmieta, že by s veľvyslancom riešil zoznam oligarchov
Domáce
FOTO Zásah polície pri predaji
VIDEO Predaj zbraní na parkovisku obchodného centra v Bratislave: Pri zásahu im našli aj drogy!
Domáce
Polícia zadržala 6 ľudí pri rozsiahlej protidrogovej akcii Hlavička, obvinili päť osôb
Polícia zadržala 6 ľudí pri rozsiahlej protidrogovej akcii Hlavička, obvinili päť osôb
Regióny

Zahraničné

FOTO Z trhu stiahli obľúbenú
Z trhu stiahli obľúbenú mliečnu POCHÚŤKU! Problémová šarža, chuť pripomínala spálený plast a dezinfekciu
Zahraničné
Hormuszký prieliv
Francúzsko a Taliansko rokujú s Iránom: Dohoda má zabezpečiť bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv
Zahraničné
FOTO Zatknutie Sebastiana Marseta
Roky unikal polícii: Interpolom hľadaného drogového baróna Marseta zatkli v Bolívii
Zahraničné
Viktor Orbán
Po Kyjeve Záhreb: Maďarsko sa dostalo do sporu aj s Chorvátskom kvôli ruskej rope
Zahraničné

Prominenti

Červený koberec Let's Dance.
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Domáci prominenti
Čoskoro spoznáme víťazov Oscarov:
Čoskoro spoznáme víťazov Oscarov: TOTO sú nominácie!
Zahraniční prominenti
Tlačovka k novej sérii
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Domáci prominenti
Zvláštne ťahy u Vémolovcov:
Zvláštne ťahy u Vémolovcov: Lela sama s deťmi… po Karlosovi sa zľahla zem
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Odborníci odporúčajú: Tento orech
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
vysetrenie.sk
Ženu čakal po otvorení
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Zaujímavosti
Diera v streche a
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Zaujímavosti
Umenie v uliciach: 10
Umenie v uliciach: 10 najkrajších murálov sveta, ktoré vám vyrazia dych
dromedar.sk

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!

Šport

VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Parašport
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Niké liga
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová

Auto-moto

FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Rady a tipy

Technológie

Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Technológie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Bezpečnosť
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Správy
Ani americké vojnové lode zatiaľ nedokážu chrániť tankery v Hormuzskom prielive
Ani americké vojnové lode zatiaľ nedokážu chrániť tankery v Hormuzskom prielive
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest

Pre kutilov

Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Partnerské vzťahy
Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z trhu stiahli obľúbenú
Zahraničné
Z trhu stiahli obľúbenú mliečnu POCHÚŤKU! Problémová šarža, chuť pripomínala spálený plast a dezinfekciu
V kauze pokazeného mäsa
Domáce
V kauze pokazeného mäsa je VŠETKO INAK! Problémové neboli 3 tony, ale len niekoľko balení v jednej predajni
Viktor Orbán
Zahraničné
Po Kyjeve Záhreb: Maďarsko sa dostalo do sporu aj s Chorvátskom kvôli ruskej rope
Tragická nehoda električky v
Zahraničné
Tragédia v Prahe: Desaťročné dievča neprežilo zrážku s električkou

Ďalšie zo Zoznamu