V kauze pokazeného mäsa je VŠETKO INAK! Problémové neboli 3 tony, ale len niekoľko balení v jednej predajni

BRATISLAVA - V kauze údajne pokazeného mäsa je všetko inak. Hoci pôvodné vyjadrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR naznačovalo problém s viac ako tromi tonami bravčového mäsa, nakoniec to bolo inak. Problém sa nakoniec týkal len 21 balení v jednej predajni, čo potvrdilo následné preverenie ŠVPS aj samotného reťazca.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR vo štvrtok (12. 3.) v pôvodnej správe informovala, že na trhu sa nachádzalo pokazené mäso. Odhaliť to mali na základe podnetu spotrebiteľa, ktorý si kúpil balené bravčové pliecko, z ktorého sa po otvorení širil silný zápach. Prípad preverila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žiar nad Hronom. Inšpektori okamžite vykonali kontrolu v predajni Billa v regióne Žiar nad Hronom, kde našli ďalších 21 balení mäsa z rovnakej šarže. Prevádzke nariadili zákaz predaja, povinnosť informovať zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku a zabezpečiť jeho likvidáciu v kafilerickom zariadení. O prípade informovali aj cez európsky systém rýchleho varovania RASFF.
Problém sa týkal iba 21 balení mäsa v jednej prevádzke
Z pôvodného vyjadrenia ŠVPS SR však nesprávne vyplývalo, že nebezpečných môže byť až 3 302 kilogramov mäsa. Problém sa však týkal iba spomínaných 21 balení a iba v prevádzke Billa v regióne Žiar nad Hronom, kde aj podnet spotrebiteľa bol smerovaný a pomenovaný. "Pochybenie nastalo v jednej prevádzke v Žiari nad Hronom, na základe ľudského faktora, po kontrole v ostatných prevádzkach bolo mäso zdravotne nezávadné a nedošlo k pochybeniu," uviedla v aktualizovanom stanovisku ŠVPS SR. Problém sa tak netýka všetkých prevádzok obchodného reťazca na Slovensku a ani niekoľkých ton výrobku.
Spoločnosť Billa po po kontrole RVPS v predajni v Žiari nad Hronom okamžite prijala nápravné opatrenia. "Po vykonanej kontrole sme stiahli z predaja 21 kusov balení mäsa, aby sme predišli akémukoľvek možnému riziku. Na všetkých ostatných predajniach prebehla kontrola bez zistených nedostatkov. Ide teda o ojedinelý prípad a mäso na ostatných prevádzkach je v poriadku a zdravotne nezávadné," uviedol pre Topky.sk hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar. Dodáva, že zo strany zákazníctva zaznamenali len jeden podnet.
Tovar sa už v predajni nenachádza
Tovar sa na základe opatrení RVPS Žiar nad Hronom v predajni viac nenachádza. "Pokiaľ ide o distribúciu mäsa zo skladu v celkovom objeme 3 302 kg na jednotlivé filiálky obchodného reťazca Billa na Slovensku, množstvo vyjadruje celkové množstvo vyexpedovaného mäsa do viacerých filiálok," uviedli v piatok potravinári informácie na pravú mieru. ŠVPS SR opätovne dodala, že po dôkladnom prešetrení zo strany RVPS, ako aj samotného obchodného reťazca Billa v prevádzkach, sa nepotvrdila porušenosť a mäso nevykazuje žiadne známky pokazenia. "V týchto prípadoch nie je dôvod likvidácie tohto tovaru na jednotlivých prevádzkach," uvádza ŠVPS SR.
"Vzniknutá situácia nás mrzí a ospravedlňujeme sa zakazníctvu za prípadné komplikácie. Zároveň sme prijali opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala," deklaruje na záver hovorca obchodného reťazca Billa.
Redakcia Topky.sk sa ospravedlňuje za nesprávnu a neúplnú interpretáciu, ktorú publikovala na základe pôvodného stanoviska ŠVPS SR v článku s názvom "Z obchodného reťazca stiahli POKAZENÉ mäso! Odporný ZÁPACH a zelené časti: Problémové viac ako 3 tony", na základe ktorého mohlo viesť k negatívnemu vnímaniu spoločnosti Billa.