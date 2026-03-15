Takáč má obavy, že v Kyjeve by Fica mohli zastreliť! Jasná REAKCIA ukrajinskej ambasády: Odkaz pre ministra

BRATISLAVA – Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD) sa obáva, že ak by premiér Robert Fico išiel do Kyjeva, mohli by ho tam zastreliť. Ukrajinská ambasáda nad takýmito úvahami len krúti hlavou a pripomína, že od začiatku konfliktu na Ukrajine už zabezpečili bezpečnosť stovkám svetových lídrov.
Takáč svoje obavy vyslovil vo víkendovej diskusnej relácii O päť minút 12 na STVR, kde sa stretol s lídrom opozičnej SaS Branislavom Gröhlingom. Ten počas debaty kritizoval premiéra Roberta Fica za to, že stále nenavštívil Kyjev. Slovenský premiér sa totiž s ukrajinskými predstaviteľmi, vrátane Volodymyra Zelenského, doteraz stretol len na spoločných rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v pohraničných mestách Ukrajiny a Slovenska.
Do Kyjeva mu neodporúča cestovať
Minister pôdohospodárstva sa podľa očakávania postavil na stranu Roberta Fica a premiérovi dokonca v priamom prenose odporučil, aby na takéto rokovanie ani nešiel. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády neísť do Kyjeva v žiadnom prípade, ani jednou nohou, lebo po tom, čo sme sa dozvedeli, ako sa vyhráža prezident Zelenskyj pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad - a ja som osobne o tom presvedčený - že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády Slovenskej republiky len preto, že má na vec súverénny postoj a iný názor ako si želá pán Zelenskyj,“ povedal Takáč.
Toto nemá nič spoločné s realitou, odkazuje veľvyslanectvo
Jeho slová o tom, že na Ukrajine nášmu premiérovi hrozí zastrelenie nezostali bez povšimnutia. Ukrajinské veľvyslanectvo ich prijalo s poľutovaním a tvrdí, že sú svojou podstatou skôr manipulatívne a nemajú nič spoločné s realitou. „Veľvyslanectvo je presvedčené, že takáto rétorika je pre člena slovenskej vlády neprípustná; neprispieva k autorite jej autora a navyše je škodlivá pre budovanie a rozvoj konštruktívneho dialógu medzi našimi dvoma krajinami,“ uviedla ambasáda na naše otázky.
„Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 Ukrajina zabezpečila bezpečnosť stoviek svetových lídrov, ministrov a ďalších vysokých predstaviteľov zahraničných delegácií, ktorí navštívili nielen Kyjev, ale aj deokupované územia a frontové oblasti, ktoré sú denne vystavené neustálemu ostreľovaniu. Takéto návštevy boli nielen prejavom odvahy, ale aj úprimnej solidarity s ukrajinským národom, ktorý už štvrtý rok za cenu životov vlastných občanov bojuje za svoju existenciu a okrem iného zadržiava ruského agresora aj ďalej od ukrajinsko-slovenskej hranice,“ dodali.
„Veľvyslanectvo dúfa, že vyjadrenia pána Ministra boli skôr výsledkom jeho nadmernej emotívnosti než jeho skutočných presvedčení a že sa napokon nestanú pozíciou vlády Slovenskej republiky pri plánovaní ďalšieho dialógu s ukrajinskou stranou,“ uzavreli.