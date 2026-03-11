Výpadky internetu v Rusku: Kremeľ priznáva, že potrvajú tak dlho, ako bude treba

MOSKVA - Výpadky mobilného internetu v Rusku budú trvať tak dlho, ako to bude „nevyhnutné“, a to v záujme zaistenia bezpečnosti občanov, uviedol v stredu Kremeľ. Vyjadrenia prišli po tom, čo boli výpadky mobilnej internetovej siete zaznamenané vo viacerých ruských mestách vrátane metropoly Moskva. Informuje o tom agentúra AFP.
„Kým budú potrebné dodatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti našich občanov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď sa ho na dennom brífingu pýtali, ako dlho budú výpadky trvať. Zároveň obvinil Ukrajinu z používania „čoraz sofistikovanejších metód útoku“ a dodal, že na ich potlačenie sú „potrebné technologicky vyspelejšie protiopatrenia“.
Ruské bezpečnostné služby opakovane tvrdia, že Ukrajina používa aplikáciu na odosielanie správ Telegram na nábor ľudí alebo na páchanie sabotážnych činov v Rusku. Reportér agentúry AFP zaznamenal výpadky mobilného internetu v Tulskej a Oriolskej oblasti, niekoľko stoviek kilometrov južne od hlavného mesta.
Zaviedli obmedzenia pre Telegram aj aplikáciu WhatsApp
V uplynulých mesiacoch Rusko zaviedlo obmedzenia pre Telegram aj aplikáciu WhatsApp, ktorú vlastní americký gigant Meta, s odvolaním sa na potrebu boja proti trestnej činnosti. Namiesto nich je štátom podporovaná chatovacia aplikácia Max. Kritici a aktivisti za ľudské práva tvrdia, že tieto obmedzenia sú priehľadným pokusom Kremľa o posilnenie kontroly a dohľadu nad používaním internetu v Rusku, píše AFP. Tvrdia tiež, že to Rusom sťaží komunikáciu s ľuďmi mimo krajiny.
Peskov na brífingu zároveň uviedol, že rokovania o urovnaní ukrajinského konfliktu budú pokračovať, aj keď v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne konkrétne podrobnosti o dátume ani mieste ich konania, píše agentúra TASS. „Vo všeobecnosti panuje zhoda v tom, že proces rokovaní bude pokračovať,“ dodal Peskov s tým, že v súčasnosti nie je možné uskutočniť ďalšie kolá rokovaní o Ukrajine v Spojených arabských emirátoch v dôsledku krízy na Blízkom východe.