Na Slovensko sa dostalo mäso so ZAKÁZANÝM hormónom! Skončilo v troch reštauráciách

BRATISLAVA - V Európskej únii sa v posledných dňoch objavili informácie o zásielke hovädzieho mäsa z Brazílie, v ktorej malo byť podľa zistení Európskej komisie použité zakázané rastové hormonálne činidlo estradiol. Mäso sa malo dostať do viacerých členských štátov, medzi nimi aj na Slovensko.
Podľa zistení Európskej komisie malo byť v jednej zásielke do EÚ odhalené použitie zakázaného rastového hormónu estradiolu. Kontaktný bod Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) pre rýchly výstražný systém RASFF dostal 21. novembra 2025 hlásenie z Holandska o podozrení, že časť zásielky mohla byť distribuovaná aj na slovenský trh.
ŠVPS okamžite začala preverovať, či sa mäso na Slovensku skutočne nachádza. "Slovensko podľa týchto informácií patrilo medzi krajiny, do ktorých bolo mäso distribuované. Išlo však len o veľmi obmedzené množstvá – dodávky smerovali do troch reštaurácií," informujú potravinári.
Mäso už nebolo v obehu
Na základe podnetu boli informácie postúpené Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý vykonal úradné kontroly vo všetkých dotknutých prevádzkach. Výsledky ukázali, že v čase kontroly sa mäso už v prevádzkach nenachádzalo, pričom jeho exspirácia bola do 3. novembra 2025. "V jednom prípade bolo mäso zakúpené len pre súkromnú spotrebu zamestnancov, nie na prípravu pokrmov," približuje ŠVPR SR s tým, že úrady nenašli dôkaz, že by sa podozrivá surovina dostala k spotrebiteľom.
ŠVPS SR aktuálne neeviduje žiadne ďalšie hlásenia týkajúce sa podozrivého mäsa z Brazílie. Napriek tomu avizuje, že v období pred Veľkou nocou – keď tradične rastie dopyt po mäse – vykoná cielené kontroly tohto typu tovaru. Cieľom je preveriť, či sa na trh nedostávajú ďalšie rizikové zásielky a posilniť ochranu spotrebiteľov.