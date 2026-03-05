Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Otrasný nález v lese na Liptove: FOTO V jaskyni našli zvyšky zvieracích tiel!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Jaskyňu používal ako pohrebisko hospodárskych zvierat. V Závažnej Porube boli nájdené zvyšky tiel hospodárskych zvierat v jaskyni, odborníci upozorňujú na zdravotné riziko.

Slovenská správa jaskýň o tom informovala ako o "nelegálnej kafilérii v jaskyni". Úradní veterinárni lekári z RVPS Liptovský Mikulášuž vykonali šetrenie tohto prípadu v súčinnosti s obcou a pracovníkmi Slovenskej správy jaskýň.

 
 

"Bola vykonaná obhliadka, v rámci ktorej sa dohodol postup na zabezpečenie asanácie vedľajších živočíšnych produktov - pozostatkov hospodárskych zvierat. Odstránenie bolo zabezpečené v súčinnosti s obcou Závažná Poruba a odpady boli likvidované cestou kafilérie v Mojšovej Lúčke," uviedla Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Upozornili, že takéto nelegálne uskladnenie predstavuje zdravotné riziko, predovšetkým z dôvodu ohrozenia životného prostredia a možnej kontaminácie spodných vôd. "Za likvidáciu tzv. živočíšnych odpadov zo zvierat zodpovedá pôvodca odpadu a je povinný ich likvidovať cez oprávnenú osobu," dodali.

V prípade preukázania porušenia týchto povinností voči fyzickej osobe v priestupkovom konaní hrozí pokuta do 1000 eur, u právnickej osoby v správnom konaní do 3 500 eur.

Viac o téme: JaskyňaPohrebiskoLiptovský MikulášHospodráske zvieratá
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov
Domáce
AKTUÁLNE Požiar zachvátil konzerváreň
AKTUÁLNE Požiar zachvátil konzerváreň v Moravskom Svätom Jáne! Hlásia aj výbuch
Domáce
Slováci s Androidom majú
Slováci s Androidom majú problém: Veľké riziko, tento vírus zlikviduje váš telefón a môžu vás ovládať na diaľku!
Domáce
MIMORIADNE Rozsiahly požiar: Horí slovenský výrobca potravín. FOTO skazy, stúpa obrovský dym, zasahujú hasiči
MIMORIADNE Rozsiahly požiar: Horí slovenský výrobca potravín. FOTO skazy, stúpa obrovský dym, zasahujú hasiči
Regióny

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku
Zahraničné
Rafael Grossi
Svetová agentúra schválila rezolúciu odsudzujúcu ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť
Zahraničné
FOTO Donald Trump
MIMORIADNE Trump chce vybrať lídra Iránu! Teherán rokovania odmieta: Nežiada ani prímerie
Zahraničné
Pietna spomienka aj bujaré
Pietna spomienka aj bujaré oslavy: Manchester sa rozdelil kvôli smrti iránskeho vodcu Chameneího
Zahraničné

Prominenti

FOTO Kate Moss to má
Kate Moss to má v sebe stále: Paríž postavila na nohy priehľadnou blúzkou a... bradavka von!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Juraj Mokrý v Let's
Juraj Mokrý na Let's Dance: Po dlhej dobe ukázal priateľku... Aha, ako im to spolu pristane!
Domáci prominenti
Patrik Rytmus Vrbovský
Rytmus oslávi 50! Sebakriticky hodnotí: Už dávno ma mal niekto vymeniť... Za čo sám seba obdivuje?
Domáci prominenti
Billy Idol
Dnes by to asi NEPREŽIL: Billy Idol odhalil šialený spôsob, ako sa zbavil HEROÍNU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk
Roky bol AGRESÍVNY kvôli
Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!
Zaujímavosti
Z kuchyne sa ozývalo
Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!
Zaujímavosti
Letecká spoločnosť má flotilu
Letecká spoločnosť má flotilu ako žiadna iná: Prečo lieta aj s 50-ročnými strojmi?
dromedar.sk

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!

Šport

VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Reprezentácia
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Reprezentácia
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
NHL

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov

Technológie

Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Bezpečnosť
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Správy
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
História
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Výzbroj a zbrane

Bývanie

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Pre kutilov

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Slovenské celebrity
Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Domáce
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov
Slováci s Androidom majú
Domáce
Slováci s Androidom majú problém: Veľké riziko, tento vírus zlikviduje váš telefón a môžu vás ovládať na diaľku!
Otrasný nález v lese
Domáce
Otrasný nález v lese na Liptove: FOTO V jaskyni našli zvyšky zvieracích tiel!

Ďalšie zo Zoznamu