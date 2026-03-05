Otrasný nález v lese na Liptove: FOTO V jaskyni našli zvyšky zvieracích tiel!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Jaskyňu používal ako pohrebisko hospodárskych zvierat. V Závažnej Porube boli nájdené zvyšky tiel hospodárskych zvierat v jaskyni, odborníci upozorňujú na zdravotné riziko.
Slovenská správa jaskýň o tom informovala ako o "nelegálnej kafilérii v jaskyni". Úradní veterinárni lekári z RVPS Liptovský Mikulášuž vykonali šetrenie tohto prípadu v súčinnosti s obcou a pracovníkmi Slovenskej správy jaskýň.
"Bola vykonaná obhliadka, v rámci ktorej sa dohodol postup na zabezpečenie asanácie vedľajších živočíšnych produktov - pozostatkov hospodárskych zvierat. Odstránenie bolo zabezpečené v súčinnosti s obcou Závažná Poruba a odpady boli likvidované cestou kafilérie v Mojšovej Lúčke," uviedla Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Upozornili, že takéto nelegálne uskladnenie predstavuje zdravotné riziko, predovšetkým z dôvodu ohrozenia životného prostredia a možnej kontaminácie spodných vôd. "Za likvidáciu tzv. živočíšnych odpadov zo zvierat zodpovedá pôvodca odpadu a je povinný ich likvidovať cez oprávnenú osobu," dodali.
V prípade preukázania porušenia týchto povinností voči fyzickej osobe v priestupkovom konaní hrozí pokuta do 1000 eur, u právnickej osoby v správnom konaní do 3 500 eur.