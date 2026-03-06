Vodiči, spozornite: V tuneli Višňové bude počas víkendu krátka uzávera

VIŠŇOVÉ - Najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové má pred sebou prvú krátku servisnú uzáveru. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), tunel bude na niekoľko hodín uzavretý v noci zo soboty (7. 3.) na nedeľu (8. 3.). Dôvodom je čistenie kamerového systému a snímačov fyzikálnych veličín.
Tunel bude uzavretý od soboty 23.00 h na približne štyri hodiny. „Vodiči budú odklonení na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste I/18, teda popod Strečno,“ uviedli diaľničiari. Doplnili, že pravidelné čistenie kamerového systému prebieha vo všetkých diaľničných tuneloch aj mimo jarnej či jesennej údržby.
„Čistota tejto technológie je kľúčová pre zachovanie bezpečnosti v tuneli. Vzhľadom na to, že tunel Višňové je z hľadiska dopravných intenzít mimoriadne využívaným diaľničným ťahom, bude servis kamier vykonávaný výlučne v nočných hodinách,“ dodala NDS.