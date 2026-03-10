Fico na samite jadrovej energie: Stretol sa s von der Leyenovou, o TOMTO hovorili! Čaká ho veľká diskusia s Macronom

BOULOGNE-BILLANCOURT - V Boulogne-Billancourt pri Paríži sa uskutočnil druhý summit o civilnej jadrovej energii, ktorý organizovala francúzska vláda. Slovensko na podujatí zastupoval premiér Robert Fico. Počas návštevy sa stretol aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a viacerými európskymi lídrami podporujúcimi jadrovú energetiku.
Premiér zdôraznil, že v kontexte napätej situácie na Blízkom východe je pre Slovensko kľúčové zabezpečiť stabilné dodávky ropy a plynu, pričom jadrovú energetiku označil za jedinú realistickú cestu k energetickej bezpečnosti. Ocenil, že Slovensko neustúpilo tlakom na utlmovanie jadra a pripomenul, že viac ako 60 percent elektriny vyrábame z jadrových zdrojov, čo nás radí medzi svetovú špičku hneď za Francúzskom.
Fico sa stretol s Ursulou von der Leyenovou
Zároveň vyzdvihol dlhoročné skúsenosti krajiny s výstavbou, prevádzkou aj likvidáciou jadrových elektrární. Počas stretnutia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou riešil najmä zastavenie tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu. Tvrdí, že ropovod Družba nie je poškodený a že ide o jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Pripomenul, že Slovensko má výnimku na odber ruskej ropy a môže ju dovážať cez Družbu aj cez more, no podľa neho naráža na problém v Chorvátsku, zatiaľ čo Slovnaft už musí čerpať ropu zo štátnych rezerv, čo nie je dlhodobo udržateľné. Podľa premiéra existuje zhoda s Európskou komisiou, že tok ropy cez Družbu musí byť obnovený, a komisia je pripravená financovať prípadné opravy, ak by boli potrebné.
Od EÚ očakáva konkrétne opatrenia
Fico zároveň očakáva, že na najbližšom samite v Bruseli Európska únia prijme konkrétne opatrenia na zníženie cien elektriny, keďže podľa neho už nestačia všeobecné vyhlásenia. Vo svojom vystúpení pripomenul, že Slovensko dokončuje štvrtý blok Mochoviec, po ktorom bude krajina energeticky sebestačná a schopná elektrinu aj vyvážať. "Ako som uviedol, patríme k svetovej špičke pri využívaní atomovej energie. Ja som veľmi hrdý na to, že v roku 2008 som presadil myšlienku do stavby dvoch blokov atomovej elektrárne v Mokovciach. Hoci vtedy toto rozhodnutie malo veľa oponentov aj na úrovni Európskej únie," uviedol.
Dodal, že podporuje výstavbu ďalších jadrových blokov, spolupracuje s americkou spoločnosťou Westinghouse a zároveň varuje pred unáhleným odpojením od ruského jadrového paliva, keďže podľa neho ide predovšetkým o otázku bezpečnosti.
Večer sa stretne s Macronom
Na summite bolo tiež podpísané memorandum o porozumení medzi slovenskou spoločnosťou VUJE a francúzskym Framatomom, čo má posilniť medzinárodnú pozíciu Slovenska v jadrovej oblasti. "Čakajú nás ešte okrúhle story, čaká nás ešte veľká diskusia s francúzským prezidentom Macronom večer, čiže je veľmi náročný deň. Ale myslím si, že stálo za to ráno si privstať a vycestovať na túto konferenciu, na tento jadrový summit do Paríža," dodal.