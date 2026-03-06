Fínsko je rozhodnuté: Povolí jadrové zbrane na svojom území! Rusko okamžite zareagovalo

HELSINKI - Fínska vláda oznámila zámer zmeniť zákon, ktorý zakazuje prítomnosť jadrových zbraní vo Fínsku. Týmto krokom plánuje otvoriť dvere prípadnému rozmiestneniu atómových zbraní na fínskom území v čase vojny. Helsinki sa tak chcú legislatívne zladiť so svojimi susedmi – Švédskom, Dánskom a Nórskom. V týchto krajinách síce podobný zákaz jadrových zbraní platí tiež, avšak s kľúčovou výnimkou: v čase vojny stráca účinnosť, informuje agentúra Reuters.
Fínsky zákon o jadrovej energii, prijatý v roku 1987, zakazuje dovoz, výrobu, držanie aj odpaľovanie jadrových zbraní. Niektorí Fíni sa však domnievajú, že tento zákon by v prípade vojny prospel iba Rusku. Navrhovaná zmena zákona teraz zamieri do parlamentu, kde má pravicová koaličná vláda väčšinu.
Táto novela je nevyhnutná
"Táto novela je nevyhnutná na to, aby umožnila vojenskú obranu Fínska ako súčasti aliancie a plné využitie odstrašujúcich prostriedkov a kolektívnej obrany NATO," uviedol fínsky minister obrany Antti Häkkänen na tlačovej konferencii. Fínsko počas studenej vojny udržiavalo neutralitu, ale v roku 2023 vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. Urobilo tak v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala o rok skôr.
Spojenci Fínska v NATO, Francúzsku a Nemecku, v pondelok oznámili plány prehĺbenia spolupráce s európskymi partnermi v oblasti jadrového odstrašovania, čo podľa Reuters značí posun v bezpečnostnej politike Európy v čase, keď kontinent čelí rastúcim hrozbám zo strany Ruska a nestabilite spojenej s konfliktom v Iráne. Okrem Nemecka podpísalo dohodu o spolupráci s Francúzskom aj Nórsko.
Minulý týždeň švédsky premiér Ulf Kristersson na otázku ohľadom možného umiestnenia francúzskych jadrových zbraní vo Švédsku odpovedal, že krajina má doktrínu, ktorá v čase mieru nedovoľuje umiestňovať na švédskom území žiadne cudzie jednotky ani jadrové zbrane. "Ak by sme sa však ocitli v inej situácii, táto konkrétna formulácia by neplatila," dodal Kristersson.
Moskva reaguje
Rozmiestnenie jadrových zbraní na území Fínska je činnosť, ktorá ohrozuje Rusko a nemôže zostať bez odpovede. Na brífingu v Moskve to v piatok zdôraznil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Peskov takto komentoval štvrtkové oznámenie fínskeho ministerstva obrany o svojom zámere zrušiť obmedzenia týkajúce sa rozmiestnenia jadrových zbraní na svojom území.
„Ide totiž o to, že rozmiestnením jadrových zbraní na svojom území nás Fínsko začína ohrozovať,“ objasnil postoj Moskvy Peskov. Zároveň poukázal na to, že „keď nás Fínsko ohrozuje, my prijímame zodpovedajúce opatrenia“.
Podľa hovorcu ruského prezidenta takéto vyhlásenia Helsínk vedú na jednej strane k eskalácii napätia na európskom kontinente a na strane druhej „sú to vyhlásenia, ktoré zvyšujú zraniteľnosť Fínska samotného“.