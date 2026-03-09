Polícia obvinila 53-ročného muža, ktorý fyzicky napadol svoju družku v Poprade

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
POPRAD - Polícia obvinila 53-ročného muža, ktorý v Poprade fyzicky napadol svoju družku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v piatok (6. 3.) krátko po polnoci.
„V rodinnom dome bezdôvodne pristúpil k svojej družke a začal ju udierať hlava nehlava. Žena v dôsledku útoku spadla, muž ju chytil za vlasy a ťahal ju po schodoch. Počas celého tohto konania sa jej vyhrážal smrťou,“ uviedla Ligdayová.
Polícia agresívneho muža zadržala v rovnaký deň popoludní a skončil v cele policajného zaistenia. Po získaní dostatočnej dôkaznej situácie ho poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.