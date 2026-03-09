Pátracia akcia na Orave: Nevideli ste 78-ročného Albína? Polícia prosí o pomoc

ORAVSKÉ VESELÉ - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne pátra po nezvestnom 78-ročnom Albínovi Ganobjakovi z Oravského Veselého (okres Námestovo). Dôchodca je nezvestný od 6. marca, kedy ho približne o 20.00 h videli pri hoteli Brezovica v Oravskom Veselom. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Doplnila, že jeho aktuálny pobyt ani pohyb nie sú známe. „V nedeľu 8. marca bola vykonaná pátracia akcia v obci Oravské Veselé a v priľahlom okolí mesta Námestovo, na ktorej sa zúčastnili príslušníci Policajného zboru spolu s profesionálnymi a dobrovoľnými záchranármi. Pátracia akcia bola ukončená s negatívnym výsledkom,“ uviedla Kocková s tým, že pátranie pokračuje aj v pondelok.
Nezvestný muž je vysoký 160 centimetrov, má strednú postavu, stredne dlhé šedivé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené sivé montérky, sivú montérkovú blúzu s oranžovou farbou na ramenách a obuté čierne čižmy s kožušinovým lemom.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.