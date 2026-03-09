Bizár ako hrom! Z kufra trčali ukradnuté značky, vodič nafúkal a to nie je všetko: Vulgarizmy a pokus o útek

BRATISLAVA - Rýchla jazda, otvorený kufot, ukradnuté značky a alkohol za volantom. Počas víkendu bratislavskí policajti zasahovali pri bizarnom prípade.
Všetko sa začalo, keď policajti v sobotu o 2.20 hod. spozorovali v Bratislave rýchlo idúce vozidlo DAEWOO s otvoreným batožinovým priestorom po Záhorskej ulici. Policajti vozidlo začali prenasledovať, našli ho na Gbelskej ulici.
V tom čase sa pri ňom už nachádzalo celkovo osem mladíkov ktorí z neho vystúpili. Z batožinového priestoru trčali dve dopravné značky – DAJ PREDNOSŤ V JAZDE vrátane kovového stĺpu a PRIKÁZANÝ SMER bez kovového stĺpu. To však stále nebolo všetko. 21-ročný vodič vozidla hliadke uviedol, že počas konzumácie alkoholu v jednom z pohostinstiev, dostali nápad odcudziť predmetné značenia na ul. Čsl. Tankistov.
"Vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky ktorou mu bola nameraná hodnota 0,84 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 1,75 promile. Vodič, ako aj 21 ročný spolujazdec, ktorý mal dopravné značenie s ním odcudziť, boli obmedzený na osobnej slobode. Nakoľko sa však voči policajtom vodič začal správať vulgárne a následne sa pokúsil o útek z miesta, boli voči nemu v súlade so zákonom použité donucovanie prostriedky a priložené služobné putá. Následne boli vodič ako aj spolujazdec eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších úkonov," uviedla polícia.
"V súvislosti s týmto prípadom bolo zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia," dodala.