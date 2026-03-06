Huliak udrel tvrdo: Trestné oznámenie pre podvod za 30 miliónov!

BRATISLAVA - Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zosnovania zločineckej skupiny a podvodu v hodnote 30 miliónov eur v súvislosti s ručením majetku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) podal v piatok na generálnej prokuratúre minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. „Padni komu padni. Nech spravodlivosť má svoje zadosťučinenie,“ uviedol v krátkom videu.
„V posledných týždňoch sa v médiách objavili informácie o tom, že prezident SFZ Ján Kováčik podpísal bez vedomia vedenia SFZ ručenie celým majetkom SFZ tretím osobám. Záväzky vyplývajúce z ručenia môžu predstavovať sumu do výšky približne 30 miliónov eur,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Ide o kauzu údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ. Strešný orgán slovenského futbalu čelí podozreniam z ručenia za údajne až 75.000 telefónov. Staronový prezident zväzu Ján Kováčik sa na štvrtkovej tlačovej konferencii po prvom rokovaní nového Výkonného výboru po voľbách SFZ ďalej nechcel ku kauze vyjadrovať, keďže podľa neho táto záležitosť je už na súde, a je to tak právny spor. Zároveň odmietol informácie o hrozbe finančného krachu inštitúcie.