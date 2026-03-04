Huliak opäť zvýšil hlas: Štipľavý odkaz kolegovi z vlády, robí radosť milionárom

BRATISLAVA - Rok 2026 je len v rozbehu a do parlamentných volieb zostáva ešte viac ako 12 mesiacov. No už teraz sa zdá, ako keby bežala kampaň na plné obrátky. Svedčí o tom aj najnovší zúrivý výstup ministra cestového ruchu a športu Rudolfa Huliaka (Strana Vidieka). Jeho kolegovi z vlády a vicepremiérovi sa toto nebude ľahko počúvať.
VIDEO Rudolf Huliak posiela odkaz:
"Nehovorím, niekedy mi ujde silnejšie slovo. Ale viem sa aj ospravedlniť. Aj uznať, keď sa mýlim. Máme ale vo vláde kolegov, však pán Taraba, ktorí sú neomylní a všetko robia najlepšie," začal ironicky Huliak.
"Nemám rád oligarchov a oni nemajú radi mňa. Mám však kolegu, vicepremiéra a majstra svetla pána Tarabu, ktorého milionári milujú. Pán Taraba im dáva peniaze na stavbu jazierok na golfových ihriskách, či na nádrže pod ich vlekmi. Najnovšie nám predstavil novú donáciu nášho klenotu Vysokých Tatier. Viete, komu sa najviac páči táto zonácia? Milionárovi, ktorý prevádzkuje vleky a hotely v Tatrách. Ten si z môjho kolegu Tarabu urobil modlu," pokračoval Huliak a vo videu vyššie zanechal aj viacero štipľavých poznámok.