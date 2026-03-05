MIMORIADNE Noc plná výbuchov v Bejrúte a Jeruzaleme: Senát podržal Trumpa, vojna pokračuje! Kanada zvažuje zásah

WASHINGTON - Americký Senát ovládaný republikánmi dnes zablokoval rezolúciu, ktorá by zabránila ďalším úderom na Irán bez schválenia Kongresu. Pre bolo 47 senátorov, proti 53, uviedli agentúry Reuters a AP.
Aktualizované 06:54 Ropný tanker zakotvený vo vodách pri Kuvajte zaznamenal veľkú explóziu, ktorá spôsobila únik ropy, uviedla vo štvrtok agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Kapitán tankera spozoroval malé plavidlo, ktoré údajne po výbuchu opustilo oblasť. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters. Podľa UKMTO k incidentu došlo 30 námorných míľ (56 km) juhovýchodne od kuvajtského prístavu Mubarak v Perzskom zálive.
Aktualizované 06:53 Irán vo štvrtok vystrelil na Izrael niekoľko rakiet, čo vyvolalo spustenie varovných sirén v niekoľkých oblastiach vrátane Jeruzalema a Tel Avivu, informovala izraelská armáda. Následne bolo počuť výbuchy aj v Teheráne, ktoré nasledovali ako reakcia na iránske útoky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. Informujú o tom správy agentúr Reuters a AFP a stanice Sky News.
Aktualizované 06:45 Izraelská armáda v stredu oznámila, že veliteľstvo domáceho frontu od štvrtkového poludnia miestneho času uvoľní v krajine niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou. Informuje o tom správa agentúry AFP. Podľa vyhlásenia armády budú v Izraeli povolené zhromaždenia do 50 osôb pod podmienkou, že sa budú konať v blízkosti úkrytov. Pracoviská sa tiež môžu opäť otvoriť, pokiaľ sú v dosahu úkrytov, zatiaľ čo školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostanú naďalej zatvorené.
Aktualizované 06:43 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa zdržal pozemnej ofenzívy v Libanone. Informuje o tom správa agentúry AFP. „Vyzval som izraelského premiéra, aby zachoval územnú celistvosť Libanonu a zdržal sa pozemnej ofenzívy,“ uviedol v stredu Macron na sieti X po tom, čo izraelské jednotky postúpili do niektorých pohraničných oblastí na juhu Libanonu.
Aktualizované 6:14 Izraelský letecký útok dnes nadránom zasiahol baštu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh v južnej časti Bejrútu krátko po tom, ako Izrael vydal varovanie, že sa chystá zaútočiť na toto šiitské proiránske hnutie. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 6:07 Kanadský premiér Mark Carney vo štvrtok vyhlásil, že nemôže kategoricky vylúčiť vojenskú účasť svojej krajiny v eskalujúcej vojne na Blízkom východe. Vyhlásil to počas svojej návštevy Austrálie. Informuj o tom agentúra AFP. Pri spoločnom vystúpení s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem v Canberre sa Carneyho opýtali novinári, či existuje situácia, v ktorej by sa Kanada zapojila do konfliktu.
Aktualizované 6:05 Izrael dnes na poludnie miestneho času (11:00 SEČ) plánuje zmierniť bezpečnostné opatrenia súvisiace s výnimočným stavom, ktorý miestne úrady vyhlásili po sobotňajších iránskych útokoch. Podľa agentúr Reuters a AFP o tom informovala izraelská armáda.
Aktualizované 6:00 Irán cez noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila niekoľkokrát poplach. Podľa agentúry AFP boli v Jeruzaleme boli počuť výbuchy. Hlásení ale zatiaľ nie sú žiadne zranenia a armáda medzitým nad ránom uviedla, že ľudia môžu opustiť kryty. Mohutná explózia sa ozvala aj napríklad na tankeri kotviacom pri brehoch Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uviedla Britská vojenská námorná služba (UKMTO).
Americký Senát zablokoval rezolúciu usilujúcu sa o pozastavenie ďalších úderov na Irán
Republikáni v Senáte zamietli snahu zastaviť vojnu prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Dnešným hlasovaním demonštrovali včasnú podporu konfliktu, ktorý sa rýchlo šíri po celom Blízkom východe bez jasnej stratégie USA pre jeho ukončenie, píše AP.
,,Dnes si každý senátor, každý jeden, vyberie stranu," povedal pred hlasovaním šéf demokratov v Senáte Chuck Schumer. ,,Stojíte za americkým ľuďom, ktorý je vyčerpaný večnými vojnami na Blízkom východe, alebo stojíte za Donaldom Trumpom a (ministrom obrany) Petom Hegsethom, ktorí nás vrhajú po hlave do ďalšej vojny?" dodal Schumer. ,,Demokrati by radšej bránili Donaldovi Trumpovi, než aby zničili iránsky národný jadrový program," namietol republikán John Barrasso.
Takzvaná rezolúcia o vojnových právomociach mala dať zákonodarcom príležitosť požadovať schválenie Kongresu pred vykonaním akýchkoľvek ďalších útokov. Hlasovanie ich donútilo zaujať postoj k vojne, ktorú Spojenie štátmi spoločne s Izraelom rozpútali v sobotu. Trump údery odôvodnil snahou zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň. Napadnutá krajina začala krátko potom vojenskú odvetu, keď začala raketami a drony útočiť v regióne aj na krajiny, ktoré sa náletov na Irán nezúčastnili, ale sú v nich americké základne použité na útoky.