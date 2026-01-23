Lidl opäť potvrdil prvenstvo v nízkych cenách: Podľa NMS existuje na Slovensku len jeden cenový líder

O tom, že Lidl je lídrom v nízkych cenách rozhodli v nezávislých prieskumoch opäť samotní zákazníci. Jediný celoslovenský potravinový diskont tak obhájil svoju pozíciu na základe reálnych skúseností nakupujúcich.
Všetci chceme za svoje peniaze dostať maximum – cenovo výhodný nákup bez kompromisov v kvalite. Prieskum agentúry NMS ukázal, že Slováci presne vedia, kde sú potraviny najlacnejšie. Lidl zostáva prvou voľbou – tak pri veľkých, ako aj pri menších každodenných nákupoch z pohľadu všetkých kupujúcich.
„Decembrový prieskum potvrdzuje, že zákazníci považujú Lidl za lídra v oblasti najlepších cien. Toto prvenstvo je o to cennejšie, že v čase intenzívnych predvianočných nákupov je cenová dostupnosť kľúčová. Nárast hodnotenia ukazuje, že Lidl dokáže napĺňať očakávania aj počas najväčšieho nákupného náporu roka,“ uviedla Paula Pardupová, projektová manažérka NMS Market Research.
10 zlatých medailí: Najlepší pomer ceny a kvality
Okrem vnímania cien Lidl dlhodobo víťazí aj v ocenení Best Buy, ktoré hodnotí najlepší pomer ceny a kvality. Slovenskí spotrebitelia pridelili reťazcu prvé miesto nielen v celkovom hodnotení, ale aj v kategóriách privátnych značiek. Celkovo si diskont odniesol až 10 medailí.
Tentokrát Lidl získal ocenenie za oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov, kvetov a vín. Privátne značky Lidla bodovali v kategóriách zmrzlina a mrazené dezerty, čokoláda, čerstvé balené mäso, krmivo pre domáce zvieratá a plienky a výrobky pre bábätká.
Ocenenie udeľuje švajčiarska organizácia ICERTIAS na základe nezávislého prieskumu. Respondenti neodpovedajú na vopred pripravené možnosti, ale uvádzajú značky na základe vlastnej spotrebiteľskej skúsenosti.
Dlhodobé znižovanie cien sa oplatí
V čase, keď sa ceny neustále menia, znížil Lidl dlhodobo ceny stoviek produktov až o 40 %. Zákazníci sa tak môžu tešiť na svoje obľúbené výrobky za ešte atraktívnejšie ceny. Ponuku zlacnených produktov nájdete v aktuálnom online letáku Lidla.
„V Lidli nie je miesto pre kompromisy alebo polovičatú prácu. Sme lídrom na trhu, pretože ponúkame najnižšie ceny bez kompromisov v kvalite. Naše ceny sú skutočné diskontné ceny a aplikácia Lidl Plus je spôsob, s ktorým naši zákazníci ušetrili už milióny eur,“ zdôrazňuje Justyna Siekanko, konateľka spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Základom prísľubu nízkych cien sú privátne značky, ktoré tvoria viac ako 70 % sortimentu. Práve tie umožňujú Lidlu garantovať nielen nižšiu cenu, ale aj priamy dohľad nad kvalitou. Filozofia je jednoduchá: Kvalitné a chutné produkty nemusia byť nevyhnutne drahé.
