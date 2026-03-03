Hnutie Slovensko vyčíta Kaliňákovi: Ide o nákup lietadiel z roku 2024

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko opätovne vyčíta ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) nákup dopravných lietadiel Bombardier Global 5000 z roku 2024. Zbytočnosť nákupu podľa neho potvrdila aj situácia na Blízkom východe. Upozorňuje na to, že tieto lietadlá sa nevyužili na evakuačné lety. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí na utorkovej tlačovej konferencii.
„R. Kaliňák bez akejkoľvek súťaže v tichosti kúpil pre vzdušné sily Ozbrojených síl SR lietadlá za 50 miliónov eur. My sme to už vtedy spochybňovali, hovorili sme o tom, že tieto lietadlá sú na účely armády absolútne zbytočné, nepoužiteľné a v budúcnosti poslúžia skôr ako aerotaxíky pre papalášov, nie pre potreby Ozbrojených síl SR. A čuduj sa svete, prax nám opakovane dáva za pravdu,“ skonštatoval poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) s tým, že lietadlá sa nevyužili na evakuačné lety na Blízkom východe.
archívne video
Zároveň poukázal na to, že lietadlo mal využiť premiér Robert Fico (Smer-SD) na presun na stranícku akciu v Košiciach. „Namiesto toho, aby slúžilo účelom ministerstva obrany, R. Kaliňák urobil z letky ministerstva obrany aerotaxi službu pre svojich kolegov zo strany Smer,“ podotkol. Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) vyzval predsedu vlády, nech let zaplatí. „Kaliňák klamal celý národ, že to majú byť lietadlá na núdzovú evakuáciu občanov, a vozí sa nimi R. Fico. Takže nech to, láskavo, zaplatí,“ doplnil. Hnutie Slovensko zároveň kritizovalo Fica, že nekomunikuje tému, že nad slovenským územím prelietajú bombardéry USA, ktoré smerujú do konfliktu s Iránom.