Voľba zo zahraničia áno, ale inak: Gašpar chce koniec poštového hlasovania pre riziko manipulácie

BRATISLAVA - Pri voľbách poštou zo zahraničia nie je garantovaná tajnosť a priamosť hlasovania, preto sa dajú manipulovať. Z tohto dôvodu chce vládna koalícia zmeniť zákon tak, aby sa aj v zahraničí volilo klasickou formou, ktorá je bezpečnejšia. V TASR TV to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer–SD).
Pri klasickom hlasovaní vo volebnej miestnosti za plentou je volič sám, nikto nevidí, koho volil a on osobne pred zrakmi volebnej komisie hodí svoj hlas do urny. „Dodrží sa tým, že volíte priamo, lebo ste to vy. Nie je to korešpondenčný lístok poslaný za vášho kamaráta,“ uviedol Gašpar.
Riziko manipulácie pri poštovej voľbe
Keďže pri korešpondenčnej voľbe nie je garantované, že ste pri nej sami, a že volíte priamo vy, môže podľa Gašpara jeden človek v zahraničí organizovať voľbu celej komunity. „Vie organizovať to, že odvolí za všetkých on. Po technickej stránke síce splní to, že tie korešpondenčné lístky akoby poslali všetci samostatne, ale je to prejav vôle jednej osoby,“ povedal Gašpar.
Podozrenie, že na Slovensku už k ovplyvňovaniu voľby poštou za zahraničia mohlo prísť, vyvolávajú podľa Gašpara aj samotné výsledky korešpondenčného hlasovania v roku 2023, ktoré boli diametrálne odlišné od celkových volebných výsledkov na Slovensku.
V parlamentných voľbách v roku 2023 celkovo zvíťazil Smer-SD s podporou 22,94 percenta hlasov pred Progresívnym Slovenskom (17,96 percenta), Hlasom-SD (14,7 percenta), OĽaNO a priatelia (8,89 percenta), KDH (6,82 percenta), SaS (6,32 percenta) a SNS (5,62 percenta). Hnutie Republika so 4,75-percentnou podporou sa už do parlamentu nedostalo.
Výrazný rozdiel v hlasoch
Vo voľbách Slovákov zo zahraničia z takmer 60.000 platných hlasov získalo Progresívne Slovensko 61,7 percenta, na druhom mieste skončila SaS s podporou 10,8 percenta hlasov. Až tretí bol Smer-SD s podporou 6,1 percenta voličov a ostatné strany by sa do parlamentu podľa tohto hlasovania vôbec nedostali.
Gašpar volá po pravidlách kampane
„Vzorka ľudí, ktorá v zahraničí žije, a ktorá môže voliť, by mala aspoň čiastočne zodpovedať elektorátu na Slovensku,“ reaguje Gašpar. Dodáva, že existuje množstvo spôsobov, akými sa dá v zahraničí ovplyvňovať predvolebná kampaň na Slovensku. „Ja len chcem, aby sme ich sprehľadnili. Aby sa dodržiavali finančné kvóty, ktoré sú na volebnú kampaň subjektom určené. Aby do toho nevstupovali cudzie prvky, ktoré do toho vkladajú aj peniaze, aj to ovplyvňujú,“ tvrdí.
V Európskej únii existujú štáty, ktoré voľbu zo zahraničia umožňujú, ale aj také, kde sa zo zahraničia voliť nedá. Na Slovensku by sme podľa Gašpara mali možnosť voľby zo zahraničia ponechať a prípadne ju ešte rozšíriť, aby sa zo zahraničia dalo voliť aj pri voľbách prezidenta. Nemalo by sa to však už robiť poštou, ale priamo vo volebných miestnostiach zriadených na zahraničných ambasádach. „Nechceme voľbu zo zahraničia rušiť. Chceme upraviť možnosť voliť tak, ako to predpokladá slovenská ústava,“ povedal Gašpar.
Občan, ktorý chce zo zahraničia voliť, by sa v stanovenej lehote zaregistroval, a potom by dostal pridelený volebný okrsok na niektorej ambasáde alebo konzulárnom úrade. „A môže odvoliť tak, ako na Slovensku. Skontrolujú vašu totožnosť, dostanete hlasovací lístok, idete za plentu a odvolíte,“ dodal. Takéto hlasovanie bude podľa neho priame a tajné. „Takže spĺňame aj to, čo ústava požadovala a čo sme tak trochu tolerovali, že sa pri voľbe zo zahraničia nedodržiavalo,“ uzavrel Gašpar.