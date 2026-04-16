Žili v jednom dome s Nepelom, ale športové hviezdy z nich neboli: Dcéra Hildy Múdrej o slávnej mame

BRATISLAVA - Slávnostná premiéra filmu Šampión prilákala aj dcéru legendárnej trénerky Hildy Múdrej. Dagmar Kraľovičová odhalila detaily zo súkromia, ktoré verejnosť doteraz netušila aj to, aké bolo vyrastať po boku športového kráľa!
Na slávnostnej premiére filmu Šampión, ktorý mapuje životný príbeh a športovú kariéru legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu, nemohla chýbať ani dcéra jeho životnej trénerky Hildy Múdrej. Dagmar Kraľovičová prišla na premiéru vzdať hold nielen Nepelovi, ale aj svojej mame, ktorá s ním strávila podstatnú časť života. Hoci sa očakávalo, že z detí Hildy Múdrej vyrastú športové hviezdy, realita bola iná. „My sme začali korčuľovať s bratom, ale žiadni veľkí športovci z nás neboli,“ priznala Dagmar úprimne pre Topky.sk. Dôvod bol prostý – ich mama sa musela naplno odovzdať svojim zverencom. „Krasokorčuľovanie je taký šport, že tréner sa musí venovať pretekárovi. Čiže mama nemala možnosť venovať sa vlastným deťom,“ vysvetlila realitu svojho detstva, na ktoré má však prekrásne spomienky.
Hilda Múdra bola povestná svojou trénerskou disciplínou a pevnou rukou, ktorú prenášala aj do výchovy svojich detí. „Áno, bola veľmi prísna, ale veľmi spravodlivá. Venovala sa poriadku v domácnosti, aj keď tam trávila málo času,“ prezradila Dagmar, ktorá po slávnej mame podedila práve zmysel pre presnosť a detail. A hoci krasokorčuľovanie ich rodinu preslávilo, dnes je už všetko inak. Alebo je medzi potomkami niekto, kto by predsa len nabral odvahu a skúsil ísť v šľapajach legendárneho Ondreja Nepelu? To sa dozviete v našom videu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%