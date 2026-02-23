Rušný začiatok týždňa: Polícia začína OKAMŽITE konať, internetom kolujú vážne hrozby voči školám v Bratislave!

BRATISLAVA - Policajné zložky v Bratislavskom kraji sú od pondelka 23. februára rána na nohách. Ich každodennú rutinnú prácu narušil podnet, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach. Podľa všetkého sa hrozba týka škôl v hlavnom meste, a tak polícia vykonáva predbežné úkony s ohľadom na zachovanie bezpečnosti. Nie je jasné, či tieto úkony narušia vyučovanie.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti. "V rámci operatívno-pátracej a monitorovacej činnosti sme zaznamenali na sociálnych sieťach informáciu, týkajúcu sa údajných hrozieb voči školám na území Bratislavy, ktorá svojim obsahom vzbudila podozrenie k potrebnému prevereniu a prijatiu adekvátnych opatrení," napísala polícia.
Zrejme nejde o všetky školy, s dotyčnými začali spolupracovať
Policajti v Bratislave teda okamžite prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana života zdravia a majetku. Uvedené opatrenia budú realizované v úzkej spolupráci s dotknutými školami.
Hodnovernosť informácie polícia nepodceňuje a ku každej jednej škole individuálne vykonáva potrebné kroky v nevyhutnom rozsahu.
Prípadom sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.