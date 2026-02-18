Desivý incident v Prešove: Muž sa vyhrážal dievčatám s nožom

PREŠOV - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove obvinil 39-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Policajti ho zadržali v pondelok (16. 2.) večer. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V uvedený deň podvečer, v byte, v kuchyni vzal kuchynský nôž a začal sa vyhrážať dvom prítomným mladistvým dievčatám. Vraj ich pozabíja. Snažil sa nožom dievčatá ohrozovať, spôsobil im zranenia, ich presný rozsah zatiaľ nie je známy. Podľa predbežných informácií nešlo o závažné zranenia ohrozujúce ich život,“ uviedla Ligdayová s tým, že polícia sa okolnosťami prípadu intenzívne zaoberá.
Ako doplnila krajská policajná hovorkyňa, vzhľadom na skutočnosť, že muž mal skutok spáchať závažnejším spôsobom konania, s nožom, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.