Zásah na Univerzite Karlovej v Prahe! V troch budovách zasahovala polícia, dostala oznámenie o vyhrážke

PRAHA - Česká polícia v utorok ráno zasahovala v troch budovách Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe pre vyhrážanie. Zadržala jednu osobu, uviedla polícia na sociálnej sieti X. Podľa servera Novinky.cz ide o akademického zamestnanca školy, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Pražskí policajti prijali oznámenie o možnej vyhrážke smerujúcej k Fakulte sociálnych vied UK. Okamžite boli uskutočnené opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb. Policajti v súvislosti s oznámením obmedzili na osobnej slobode jednu osobu,“ napísala polícia s tým, že nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Hovorkyňa fakulty Kristýna Springorum uviedla, že polícia osobu hľadala v troch budovách fakulty, ale nenachádzala sa v nich. Dodala, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Študentov podľa servera Seznam Zprávy o zásahu polície informovala bezpečnostná SMS. Budovy FSV UK sú na Smetanovom nábreží v centre Prahy, v ulici Opletalova pri hlavnej vlakovej stanici a v odľahlejšej štvrti Jinonice.